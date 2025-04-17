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台灣與美國關稅何時談好？美智庫分析台灣「4大挑戰」

2025/04/17 13:20

美國總統川普2日祭出對等關稅，對台灣的稅率為32%，但隨後宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天。（路透資料照）美國總統川普2日祭出對等關稅，對台灣的稅率為32%，但隨後宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）本月2日祭出對等關稅，對台灣的稅率為32%，但隨後他宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。美學者分析，儘管台灣願與美國達成協議，但談判仍面臨4大挑戰，包括不清楚川普對每個國家的具體要求為何、能否在90天內達成協議，以及無法避免232條款相關關稅等。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國際經濟專家、全球台灣研究中心（GTI）非常駐資深研究員華特斯（Riley Walters），以「台灣面臨艱難的貿易談判」為題分析，台北在與華府貿易談判過程中面臨的4大挑戰。

他在文章中先指出，貿易對台灣來說非常重要，與美國的貿易對台灣來說也非常重要，因為美國是台灣出口的最大單一目的地之一。

華特斯點出，這項政策為全球市場帶來極大的不確定性，自4月2日以來，全球市場已損失數兆美元，台灣股市也同樣無可避免。

根據本報報導，政院人士指出，台灣經貿談判團隊與美國相關官員已於11日進行視訊會議，雙方的對話已經順利啟動，進行建設性對話，針對台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內等其他多項經貿議題交換意見。雙方也都有表達期待在近期內就前述議題進行後續協商，行政團隊會適時向民眾報告。

華特斯在文章中分析，台灣面臨的第1個挑戰是，沒人真正知道川普對每個國家的具體要求為何。

文章點出1個合理的假設是，川普不只希望減少美國和其他國家的貿易逆差，可能還希望達到貿易順差。在這點上，台灣總統賴清德近期投書內容是往正確方向邁進。

日前賴清德投書彭博社，闡明台灣對台美貿易的戰略思考，以及未來將透過對話努力排除雙方貿易障礙、增加台美投資，並將關稅化解為零。

第2項挑戰，是能否在90天內談成協議，儘管川普有可能延長90天的期限，但這不一定會發生，目前也不清楚談判會持續多久。

日本、韓國領導人可以直接和川普通話討論，但對於無法直接聯繫川普的賴清德來說，他必須倚賴團隊所談的協議能讓川普滿意。

第3項挑戰是「目前無法確定任何協議的條款會是什麼」，賴清德會希望確保美方不會在6個月或12個月後重新施加關稅，但川普不太可能做出這樣的承諾。

華特斯分析，未來值得關注的是，美台任何新協議與「台美21世紀貿易倡議」之間的比較，這項倡議基本上是朝向美台雙邊貿易協定緩慢推進的過程。

最後1項、可能對台灣也是最大的挑戰，在於國安（232條款）相關的關稅。川普日前援引美國貿易擴張法第232條款，以國安為由，針對汽車及汽車零件加徵關稅25%。

文章指出，這項232條款公告適用的關稅稅號清單範圍包括編碼為HS8471的產品，包括電腦及資料處理器等產品。

根據美國政府數據，去（2024）年美國從台灣進口的HS8471產品價值約260億美元（約新台幣8454億元），佔美國自台灣進口總額的22%。川普政府也揚言課徵半導體關稅。

華特斯觀察，232條款相關關稅是獨立於10%的對等關稅，代表即使台灣成功和美國談判讓「對等關稅」維持在10%，非原先的32%，但在232條款相關的25%關稅上可能還是沒有談判空間。

華特斯認為，美台貿易談判將會非常困難，不只因為華府與台北在外交上的溝通限制，更因為川普政府施加關稅的本質。接下來半導體產品也可能面臨新關稅，不僅會導致台灣出口商成本大幅增加，也會影響仰賴台灣資訊科技製造的美國消費者。

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