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晶片銷中國遇阻 AMD認列8億美元費用

2025/04/17 11:02

超微（AMD）晶片出口受限制，預估將面臨高達8億美元（約台幣260億元）的庫存與訂單損失。（示意圖，法新社）超微（AMD）晶片出口受限制，預估將面臨高達8億美元（約台幣260億元）的庫存與訂單損失。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片龍頭輝達（Nvidia）近日因H20晶片銷往中國需要取得美國商務部認證，宣布認列55億美元（約台幣1788億元）費用，震撼市場。現最新報導，輝達競爭對手、美國半導體大廠超微（AMD）晶片出口也受到限制，預估將面臨高達8億美元（約台幣260億元）的庫存與訂單損失。消息一出，超微週三（16日）股價一度重挫逾10%。

綜合媒體報導，為維護美國國家和經濟安全，美國商務部15日宣布對出口至中國的輝達H20、超微MI308和同等晶片，發布新的出口許可要求，即相關晶片出口中國必須先取得許可，且這項規定是「未來無限期的」。

受到出口管制衝擊，輝達15日宣佈認列出口中國H20遭納管55億美元費用。受此消息衝擊，輝達15日開盤重挫逾6%。

超微16日也發出公告，確認公司MI308產品被納入出口管制範圍，表示公司將申請許可，但無法保證能取得授權，並預估公司可能面臨高達8億美元的財務衝擊。

消息一出，超微股價16日股價一度重挫逾10%，最終收在88.29美元，跌幅7.35%。

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