晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日本3月訪客創同期新高 「這國」遊客卻逆勢止步 ! 被曝擔心「這件事」

2025/04/17 10:01

日本地震預測引發香港訪日恐慌，香港航空證實5至6月將縮減飛日航班。（美聯）日本地震預測引發香港訪日恐慌，香港航空證實5至6月將縮減飛日航班。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著各國旅客湧入日本，3月訪日人數創下同期新高，但香港遊客卻逆勢止步，訪日人數已連跌2個月，港航只能削減飛日航班。港媒報導，日本是香港人旅遊的愛好之地，但因擔憂日本地震預言成真，導致港人遊日意願銳減，預計短期內仍將持續放緩。

根據日本政府最新數據顯示，今年3月訪日遊客達349.76萬人次、年增13.5%，創同期歷史新高。今年前3個月累計人數達1053.73萬人次，創有史以來最快突破千萬門檻的季度。

但來自香港的訪日人數已經連續2個月下跌。2月港人赴日人數年跌5%，3月再跌9.9%，為所有統計國家地區中跌幅最大市場。

數據顯示，3月港人訪日人次為20.84萬人，今年首季港人訪日為64.76萬人次，雖然較去年同期成長3.9%，但增幅為所有市場中最少。

與此同時，多家航空公司開始調整飛日航班。德島縣政府證實，德島—香港航線將由5月12日至10月25日，由每週3班減至2班。

香港航空也證實，將調整日本航線班次，受影響包括福岡、名古屋及札幌線。港航預計，將在5至6月間減少福岡、名古屋及札幌的航班。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財