日本3月訪客創同期新高 「這國」遊客卻逆勢止步 ! 被曝擔心「這件事」

日本地震預測引發香港訪日恐慌，香港航空證實5至6月將縮減飛日航班。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著各國旅客湧入日本，3月訪日人數創下同期新高，但香港遊客卻逆勢止步，訪日人數已連跌2個月，港航只能削減飛日航班。港媒報導，日本是香港人旅遊的愛好之地，但因擔憂日本地震預言成真，導致港人遊日意願銳減，預計短期內仍將持續放緩。

根據日本政府最新數據顯示，今年3月訪日遊客達349.76萬人次、年增13.5%，創同期歷史新高。今年前3個月累計人數達1053.73萬人次，創有史以來最快突破千萬門檻的季度。

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但來自香港的訪日人數已經連續2個月下跌。2月港人赴日人數年跌5%，3月再跌9.9%，為所有統計國家地區中跌幅最大市場。

數據顯示，3月港人訪日人次為20.84萬人，今年首季港人訪日為64.76萬人次，雖然較去年同期成長3.9%，但增幅為所有市場中最少。

與此同時，多家航空公司開始調整飛日航班。德島縣政府證實，德島—香港航線將由5月12日至10月25日，由每週3班減至2班。

香港航空也證實，將調整日本航線班次，受影響包括福岡、名古屋及札幌線。港航預計，將在5至6月間減少福岡、名古屋及札幌的航班。

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