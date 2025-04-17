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鮑爾粉碎救市！警告面臨通膨和經濟兩難挑戰 納指暴跌逾3％

2025/04/17 08:23

鮑爾粉碎救市！警告面臨通膨和經濟兩難挑戰，納指暴跌逾3%（路透）鮑爾粉碎救市！警告面臨通膨和經濟兩難挑戰，納指暴跌逾3%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股週三利空連環爆，在輝達H20晶片遭納管、白宮對中關稅拉升到245%，加上聯準會主席鮑爾警告面臨通膨和經濟兩難挑戰，粉碎救市希望，加速美股下挫，在輝達、AMD等科技巨頭全面中傷倒地，費半終場暴跌逾4%，納斯達克也跌逾3%。

外媒報導，在關稅戰陰雲籠罩、威脅全球貿易和經濟，加上輝達披露，公司日前收到美國政府通知，H20晶片及相關產品向中國等國家及地區出口需取得許可證，預計第１財季該產品相關的費用為55億美元；而AMD亦表示，美國出口管制政策適用於公司MI308系列產品，預計出口管制可能導致最高約8億美元費用。

在利空衝擊，美股週三在科技股領殺下，指數全面下挫，而午盤過後，鮑爾的演講進一步打擊了美股。他重申聯準會將先觀望、待情勢更明確後再考慮降息行動，並警告，聯準會面臨通膨和經濟雙重目標存在衝突的兩難挑戰，被視為提出了停滯性通膨的擔憂。

鮑爾預計，面對前所未有的不確定性，美股等金融市場將繼續波動，但否認聯準會會像投資者押注的Fed Put期權那樣「救市」，因為市場在正常有序運轉。

在鮑爾講話後，晶片股進一步擴大，輝達和AMD一度跌約10%，拖累4大股指刷新日低，回吐１週來多數漲幅。

在股市籠罩在諸多利空下，費半終場大跌4.01%，收3857.16點，而納指也跌3.07%，報16307.16點，標普500亦跌2.24%，收5275.74點，道瓊跌勢最輕，但也跌1.73%，收39669.39點。

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