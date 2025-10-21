創新高！主計總處：明年中央對地方挹注1兆1650億 增加1519億

主計總處表示，2026年中央對地方挹注達1兆1650億元，較2025年增加1519億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明天邀請財主單位就補助款爭議進行專題報告，主計總處書面報告指出，中央透過統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款三項財源持續協助地方，2026年度中央對地方挹注達1兆1650億元、續創歷史新高，較2025年增加1519億元，甚至是2016年度的兩倍多。

主計總處指出，這次財劃法修正前，中央已透過中央統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款三項財源持續協助地方，2016年度三者合計5549億元，2025年度已突破1兆元、達1兆131億元，2026年度中央對地方挹注達1兆1650億元（其中統籌稅款8841億元、一般性補助款2501億元），較2025年度再增加1519億元，不僅續創歷史新高，甚至為2016年度的兩倍多。由於中央持續擴大挹注地方，地方財政獲得明顯改善，整體歲入歲出餘絀由2012年度短絀589億元，至2019年度已反轉為賸餘119億元，2024年度賸餘達818億元，1年以上未償債務餘額也由2016年度高峰8689億元劇減至2024年度7433億元。

主計總處表示，新版財劃法上路，中央與地方財政資源配置業經大幅度調整，2026年度地方可獲配統籌稅款為8841億元，較修法前大增4165億元，且一般性補助款不得少於修法前的預算額度2501億元；但此次修法僅調整中央與地方稅收，大幅削弱中央可運用來調劑地方盈虛、引導台灣均衡發展的財源，卻未併同檢討中央與地方事權分配。

因此，若維持以往補助方式及內容，例如原屬地方自治事項過去由中央負擔者，繼續未適當調整回歸地方，該等經費等同於均由中央全數舉債，若再加上中央在國防安全、公共建設、科技發展、社會福利支出等方面所需增加之預算，將違反「公債法」有關舉債流量上限15%規定，致2026年度中央政府總預算無法籌編，因此中央勢須調整補助項目及範圍。

