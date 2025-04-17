美海外債主2月瘋買逾9兆美債！外媒揭美債風暴是否重演全看「他」

美海外債主2月瘋買逾9兆美債，創44個月來最大增幅！（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國海外債主2月持有的美債增加2900億美元（約新台幣9.42兆），創2021年6月來最大增幅，日本與加拿大是主要買家，值得注意的是，在美國總統川普總統4月2日宣佈加徵關稅後，29兆美元（約新台幣942.5兆）的美債遭遇自2001年以來最嚴重的拋售，而中國與加拿大在2月大量買進美債，若川普關稅不斷升級，造成雙邊緊張加劇，恐引發美債再次拋售。

外媒報導，美國財政部週三（16日）公佈國際資本流動報告（TIC）顯示，今年2月美國的海外債主們持有的美國國債顯著增長，為2021年6月以來的最大增幅，日本與加拿大是前2大買主。

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截至今年2月底，美國以外國家持有的美國公債總額增加2900億美元（約新台幣9.42兆），達到創紀錄的8.82兆美元（約新台幣286.65兆）。當月，外國買家淨購買了1062億美元（約新台幣3.45兆）的長期美債和732億美元（約新台幣2.37兆）的短期美債。

日本2月所持美國公債增加466億美元（約新台幣1.51兆），是自2020年2月以來的最大增幅，至1.13兆美元（約新台幣36.72兆），為2024年4月以來的最高水準。自2019年6月持股超越中國以來，日本一直是美國國債最大的海外持有國。

中國2月所持美債增加235億美元（約新台幣7637.5億元），至7843億美元（約新台幣25.48兆）。當月中國淨賣出了48億美元（約新台幣1560億元）的長期美國國債，同時淨買進了151億美元（約新台幣4907.5億元）的短期國債，整體持有量的成長也部分反映了2月美國公債價格的上漲。

自2022年4月起，中國的美債持股低於1兆美元（約新台幣32.5兆），截至今年2月，仍是僅次於日本的第2大美債持有國家。大體來說，中國的美債持股增加的月份與當月美債價格上漲吻合。

分析普遍認為，鑑於中美關係變化和外儲資產配置多元化的趨勢，中國的美債持股仍可能穩定下降，未來中國持倉的波動很大程度上仍受中美關係影響。

加拿大在1月淨賣出美債後，2月美債持股大幅反彈，淨買進465億美元（約新台幣1.51兆）的長期美債。有分析人士指出，今年1月，美國總統川普向加拿大施壓，目前雙邊緊張局勢進一步加劇。

英國是第3大美債海外債主，2月持有量增加了101億美元（約新台幣3282.5億元），達7503億美元（約新台幣24.38兆）。

開曼群島2月美債持有量增加了133億美元（約新台幣4322.5億元），達到4178億美元（約新台幣13.57兆）。市場人士表示，近期美國國債市場的波動部分源自於對沖基金解除所謂的「基差交易」策略。

週三的數據也顯示，阿聯今年前兩個月的美債持股大幅增加近430億美元（約新台幣1.39兆），總額達1199億美元（約台幣3.89兆），幾乎是去年1月時的兩倍。

分析稱，最新的TIC數據反映了川普宣布大規模加徵關稅約1個月前，外國投資者對美債的強烈需求。在其4月2日宣布關稅措施後，29兆美元（約新台幣942.5兆）的美國國債市場遭遇了自2001年以來最嚴重的拋售。

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