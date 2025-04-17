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川普政府阻DeepSeek買美國技術 紐時：正考慮懲罰措施

2025/04/17 08:00

美國《紐約時報》報導指出，川普政府正考慮採取懲罰措施，阻止DeepSeek購買美國技術。（路透）美國《紐約時報》報導指出，川普政府正考慮採取懲罰措施，阻止DeepSeek購買美國技術。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府目前正採取措施打擊中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek），為「深度求索」提供晶片的輝達（NVIDIA）也成為美國政府限制的對象，對輝達銷往中國的H20晶片實施出口管制。此外美國《紐約時報》報導指出，川普政府正考慮採取懲罰措施，阻止DeepSeek購買美國技術。

根據美國《紐約時報》報導，美國官員目前正著手打擊DeepSeek，以及截斷DeepSeek從輝達獲得的支援，知情人士透露，川普政府本週開始限制輝達對中國銷售晶片，同時正在考慮採取懲罰措施，阻止DeepSeek購買美國技術，並討論是否要禁止美國人使用DeepSeek服務。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）16日已針對輝達晶片在亞洲的銷售展開調查，該委員會正試圖釐清輝達是否在知情的狀況下向DeepSeek提供開發AI的關鍵技術，此舉可能違反美國的規定。

《紐時》報導指出，美國政府之所以針對DeepSeek與輝達，主要是擔心中國可能在AI領域上超過美國，這將對國家安全及地緣政治產生影響，若中國取得先機，就能更快利用AI來設計新銳武器。此外，中國也可能說服其他國家採用中國AI技術，建立相關系統與基礎設施，進而削弱美國在全球的影響力。

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