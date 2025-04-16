中國數百架飛機維修恐慌！禁購波音「自曝其短 」、囤貨救急

中國為對抗美國關稅報復，下令國內航空業停止美國波音飛機訂單，但由於缺乏美國製造的飛機和飛機零件，中國正準備迎接寒冬。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國為了對抗美國關稅報復，下令國內航空業停止美國波音飛機的訂單，但由於缺乏美國製造的飛機和飛機零件，中國正準備迎接寒冬。航空業雖然進行囤貨設備，但這些都是短期解決辦法，凸顯飛機製造是中國經濟的一大弱點，而中國在該領域仍然高度依賴美國和西方的工業技術。

作為對美國總統川普徵收關稅的報復，中國禁止波音飛機，當地航空公司現在面臨維修、以及保養現有機隊中數百架美國製造商飛機的問題。

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中國航空業還必須找到新的飛機來彌補波音的短缺，鑑於空中巴士的生產能力受到限制，而本土製造商中國商用飛機公司（Comac）依賴美國製造的發動機，這並非易事。

知情人士稱，目前，航空公司和租賃公司在過去幾年中已經積累備用零件緩衝，既有來自飛機製造商，也有通過購買舊飛機獲得，這應該有助於該行業度過短期需求。

其中一位知情人士表示，中國商飛也儲備發動機，準備在2025年生產數十架飛機。其他知情人士表示，中國政府官員正在考慮要求空中巴士為任何新飛機提供一組額外的引擎。

熟悉北京想法的人士表示，即使這些發動機可能是由美國公司製造或使用美國零件，但如果它們安裝在法國製造商的飛機上，也不會被徵稅。由於涉及私人事務，這些人士要求匿名。

然而，這些都是短期解決辦法，凸顯中國在該領域仍然高度依賴美國和西方的工業技術。由於供應如此疲軟，一些分析師在4月15日表示，暫停交貨可能更像是一種談判策略。

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