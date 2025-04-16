川普害的！WTO警告：今年全球貿易前景「急劇惡化」

世界貿易組織（WTO）週三（16日）警告，美國總統川普的關稅政策將使全球貿易前景「急劇惡化」。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界貿易組織（WTO）週三（16日）警告，美國總統川普的關稅政策將使全球貿易前景「急劇惡化」。

世貿組織在周三發布的最新《全球貿易展望和統計》（Global Trade Outlook and Statistics）報告中表示：由於關稅激增和貿易政策不確定性，全球貿易前景急劇惡化。根據現行關稅，包括90天的「互惠關稅」暫停，預計2025年世界商品貿易量將下降0.2%，然後在2026年實現2.5%的「溫和」復甦。

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預計北美的出口降幅將尤其大，預計今年該地區的出口將下降12.6%。

世貿組織還警告，存在嚴重的下行風險，包括實施互惠關稅和更廣泛的政策不確定性溢出效應，這可能導致全球貨物貿易進一步急劇下降1.5%，尤其對出口導向型的最不發達國家造成損害。

世貿組織補充說，新的預測是，2025年世界貿易將下降0.2%，比「低關稅」基準情境下的下降幅度低了近3個百分點，這與今年年初世貿組織經濟學家預期，貿易持續擴張受到宏觀經濟條件改善的支持相比出現了顯著逆轉。

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