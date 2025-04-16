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印能科技首度實施庫藏股 17日起買回5百張

2025/04/16 21:18

印能科技首度實施庫藏股。（印能提供）印能科技首度實施庫藏股。（印能提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體氣動與熱能製程方案廠商印能科技（7734）今（16）日召開臨時董事會，決議自17日起從集中市場買回5百張庫藏股，買回區間價格為每股950至1560元，將轉讓予員工，這是印能科技首度實施庫藏股。

印能科技預計自4月17日至6月15日買回庫藏股，買回區間價格為每股950至1560元。該公司今天收盤價951元，股價低於區間價格下限950元，將繼續買回。

曾是興櫃股王的印能科技，今年2月26日以每股1250元正式上櫃掛牌交易，當天盤中股價最高衝達1590元，上漲340元，不僅躋身「千金股」之列，股價還凌駕聯發科（2454）、台積電（2330）之上。

近期川普祭出關稅大戰，國際股市慘跌，包括台股在內，印能跌破1000元大關，最低達794元，股價達腰斬。不過，公司指出，客戶並沒有砍單或延後出貨，營運基本面並未改變，今年預估將比去年成長。

印能科技今年第一季營收4.81億元，年增近二成。

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