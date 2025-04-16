美國課徵藥品關稅 劉理成：進口藥價格將漲價

今年亞洲生技大會7月23日擴大登場，結合兩項Demo Day，力推新創進軍國際。圖右一為台灣生物產業發展協會理事長劉理成、右二為亞洲生技大會主席李鍾熙。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕美國課徵藥品關稅在即，台灣生物產業發展協會理事長劉理成今（16）日表示，藥品關稅對台灣學名藥廠影響不大，但外銷的高端原料藥可能會有影響，至於進口藥的價格一定會漲，因生物製劑最大來源就是美國，美國生產成本因關稅問題一定會增加，因此建議政府多鼓勵使用國產高端學名藥及生物相似藥因應。

劉理成說，台灣的學名藥廠大多不買自己國產生產的原料藥，因為價格太高，且小藥廠為了生存，只能買中國的原料藥來加工，所以美中關稅增加對國內學名藥影響不大，因為中國原料藥價格不會漲價，但國產的原料藥現在不知道會不會被分類進藥品類別而課稅，還要再觀察。

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劉理成認為，美國藥品關稅直接影響最大的是印度跟愛爾蘭，因為印度是最大的學名藥出口國，至於中國直接出口到美國的學名藥沒有印度多，但提供原料藥給很多印度藥廠，因此也間接受影響。

至於愛爾蘭雖然只有500萬人，但卻是歐盟第一個扶植的國家，他們對藥廠提供很多優惠，例如藥廠獲利再投資愛爾蘭可以不用繳稅，使得輝瑞、默克等許多大藥廠總部都設在愛爾蘭，尤其很多小分子生產基地都在當地。

不過劉理成說，最動盪的時候，可以找到最好的機會，亞洲是人口最多的區域，我們應該打開門，不要限制自己，想辦法改良自己藥的品質，有痛才會改革。

亞洲生技大會主席李鍾熙則認為，現在包括美國NIH（國家衛生院）、FDA的經費、人員都遭刪減，這將導致許多產業創新動能減緩，就他了解，很多國內生技業的客戶都在縮減預算，使得大家開始跟著縮衣節食，多留點現金希望能撐久一點。

這次亞洲生技大會預計在7月23-27日舉辦，延續去年創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇，展覽目前已有超過900家指標公司參展、2200個攤位，今年更結合兩項Demo Day及生醫園區參訪，整體活動從五天延長至九天。

劉理成表示，今年大會主題為「掌握亞洲生技新契機」，國家生技研究園區Demo Day促成近百場與國際藥廠和加速器的媒合會談、人才媒合，今年將邀請超過50隊新創公司進行團隊簡報，希望能協助國內生醫新創公司透過亞洲生技大會創造更多國際合作機會。

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