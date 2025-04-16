中國用7種稀土對付美國 日媒曝用途和重要性

美中貿易戰激化，中國正在利用7種稀土金屬對付美國。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，美中貿易戰激化，中國正在利用7種稀土金屬對付美國。從戰鬥機到核反應器棒和智慧型手機，稀土礦物對各種各樣的產品都至關重要。隨著地緣政治和貿易緊張局勢加劇，中國在採礦和加工領域的主導地位，意味著這些利基金屬已成為打擊貿易對手的巨棒。

為回應美國徵收的懲罰性關稅，北京本月稍早將七種稀土元素列入出口管制清單。儘管這些金屬實際上在地殼中相當常見，但它們並不常出現在集中礦床中。中國不僅控制採礦業，還控制著全球絕大多數的煉油能力。

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根據顧問公司Project Blue的數據，美國幾乎沒有目標金屬的加工能力。這些稀有金屬用於先進技術和強力磁鐵，因此被視為雙重用途物品，即既可用於民用，也可用於軍事用途的材料。

Project Blue 研究主管David Merriman表示，「這些產品和要素直接影響其他主要市場的關鍵技術和支援產業的發展；這提高了中國在任何談判中的籌碼。」

日本時報列出目前北京限制名單的7種稀土金的主要用途。

1. 鋱

根據皇家化學學會介紹，這款柔軟的銀色金屬可用於製造燈泡，同時它還能使智慧型手機螢幕呈現鮮豔的色彩。鋱可增強飛機、潛水艇和飛彈所用磁鐵的溫度彈性。美國國防部表示，它是最難取得的元素之一，因為在大多數礦床中，它只佔稀土總含量的不到1%。

根據中國海關數據計算，中國出口的鋱有85%銷往日本，其他目的地包括韓國和美國，約佔5%。

2. 釔

釔用於治療肝癌以及生產牙科和醫療手術用的雷射。它還能提高合金的強度，而且它的耐熱性和抗衝擊性使其成為高溫超導體的理想選擇。

釔已在加州的Mountain Pass礦場作為產品開採，但由於美國沒有完全商業化的分離設施，因此精礦被出口進行加工。根據美國地質調查局的數據，截至2023年的四年內，美國約有93%的釔化合物進口來自中國。

3. 鏑

這種明亮金屬的名稱源自於希臘語，意為「難以取得」。鏑具有耐高溫的特性，主要用於製造電動機或發電機中磁鐵的合金。由於磁鐵用於風力渦輪機和電動車，因此它對於清潔能源轉型尤其重要。鏑的一種形式也可用於核反應器控制棒，因為它很容易吸收中子。

中國出口的鏑有一半以上銷往日本，約十分之一銷往韓國，而只有0.1%銷往美國。澳洲萊納斯稀土公司預計將於6月擴建位於馬來西亞的工廠，以生產鏑和鋱。

4. 釓

如果您曾經做過核磁共振掃描，您很可能注射過一種釓基染料，它會與磁力發生反應，從而提高醫學影像中人體器官的可見度。

釓還能有效提升合金的性能。添加少量礦物質可以提高抗高溫和氧化的能力，有助於製造磁鐵、電子元件和資料儲存磁碟的金屬。其吸收中子的能力也使其成為核反應器核心的組成部分。

5. 鎦

這是一種堅硬而緻密的金屬，與大多數其他目標元素不同。鎦在煉油廠中用作化學催化劑流體。美國幾乎所有的金屬供應都來自中國，中國也向日本出口少量金屬。

6. 釤

釤鈷合金被列入美國可能儲備的關鍵金屬名單中。它曾經廣泛用於耳機中，現在用於渦輪機和汽車中的超級磁鐵，並且具有更廣泛的國防應用，因為它可以在較高溫度下保持磁性。釤也用於光學雷射和核反應器。

7. 鈧

這種金屬因最早在北歐地區發現而以斯堪的納維亞命名。鈧可以從礦山尾礦中提取，也可以作為鈾或其他金屬開採的副產品。

棒球棒和自行車車架可能含有微量鈧。由於密度低、熔點高，這種金屬也用於製造戰鬥機零件。它的放射性也使其成為石油精煉或地下管線洩漏檢測中理想的示蹤劑。

據美國地質調查局稱，美國上一次開採鈧是在50多年前。海關數據顯示，就鈧和釔而言，中國目前佔中國出口總量的14%，而日本是最大的買家。在歐盟，目前也沒有生產鈧，但明年將啟動一個開採計畫。

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