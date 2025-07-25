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台積熊本二廠延後18個月投產 供應鏈研判可能情況

2025/07/25 12:58

台積電上周法說會釋出熊本二廠仍於今年稍晚展開。（法新社）台積電上周法說會釋出熊本二廠仍於今年稍晚展開。（法新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日本媒體今報導，台積電（2330）在日本熊本縣菊陽町興建的第二座晶圓廠，投產時程將從原訂的2027年底延後至2029年上半年，延遲達一年半。台積電對此尚未回應。半導體供應鏈推測，台積電上周法說會釋出熊本二廠仍於今年稍晚展開，但「量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定」，很可能採取先興建廠房，裝機生產時程依市況而延後。

台積電上周四法說會針對日本熊本廠，表示對日本中央政府、縣政府和地方政府的大力支持非常感謝，在熊本的第一座晶圓廠已於2024年底，以非常好的良率開始量產特殊製程。第二座晶圓廠的營造工程則訂於今年稍晚展開，取決於當地基礎設施的就緒情況。晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

台積電董事長暨總裁魏哲家於6月初表示，「當地交通問題」是延後動工的原因，將與地方政府溝通協調。不過，供應鏈傳出，由於影像感測器的大客戶面臨市場競爭，需求下滑，影響熊本一廠產能利用率不高，這也是台積電熊本二廠建廠時程延緩的原因，但近期已開始從周邊停車場開始動了，很可能採取先興建廠房，裝機生產時程延後。

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