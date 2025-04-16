美媒：北京打擊波音僅獲短期勝利 最後恐損失慘重

《華爾街日報》報導，儘管中國打擊波音可能為北京帶來短期勝利，但中國可能會損失重大。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕為了回應美國對中國商品徵收145%關稅的決定，中國日前下令國內航空公司停止接收任何波音（Boeing）飛機，同時停止向美國公司購買任何飛機相關的設備和零件，引發美國總統川普不滿。《華爾街日報》報導，儘管打擊陷入困境的波音可能為北京帶來短期勝利，但中國也可能損失慘重。

券商Bernstein Research估計，在波音737 MAX飛機庫存中，有27架原定於今年交付給中國，加上一些787和777F飛機，中國取消訂單將導致波音損失12億美元（新台幣390億元）現金。

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在2019年波音發生2起致命墜機事故後，中國成為第一個停飛737 Max的國家。而過去幾年以來，中國與拜登和川普政府的貿易戰，也導致中國訂單轉向歐洲飛機製造商空中巴士公司。然而，這些因素的影響應該在很大程度上反映在波音的股價之中。

此外，《彭博》報導，考慮到航空公司在疫情後對新飛機的巨大需求，尤其是來自印度等市場的新飛機需求，波音在中國的困境並沒有對該公司造成原本應達到的影響程度，印度市場已經接收了一些原本打算供應給中國航空公司的飛機。

中國雖然指望國產的中國商飛C919飛機，來填補其窄體飛機的需求。但《華爾街日報》指出，中國最終會有強烈的動機向波音讓步，因中國商飛和空中巴士可能無法以預期的速度，滿足中國對噴射客機的巨大需求。

最重要的是，C919嚴重依賴美國零件，包括飛機的心臟—引擎。C919的引擎是美國通用電氣和法國賽峰集團（Safran）合資企業「CFM國際公司」的產品，這意味著儘管C919及一些零件是由中國的裝配線生產的，但該公司仍依賴西方公司的智財權和售後服務。如果美國切斷對C919引擎的供應，將危及中國在航空航天領域的野心。目前除了C919外，中國還在開發體量更大的C929飛機。

《華爾街日報》指出，在智慧手機的競爭中，中國可能擁有對美國公司的優勢，但在航空航天領域，優勢仍然在美國這邊。

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