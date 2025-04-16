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錼創看旺Micro LED全年需求 獲利目標優於去年

2025/04/16 16:33

錼創顯示總經理林子暘看好今年的Micro LED需求逐季成長。（記者方韋傑攝）錼創顯示總經理林子暘看好今年的Micro LED需求逐季成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕Micro LED供應商錼創-KY（6854）今天參加證交所舉辦的Touch Taiwan主題式業績發表會，錼創顯示總經理林子暘表示，除了今年1月至3月較受淡季因素影響，第2季至第4季的市場需求仍然看旺，後續將同步擴大美中產能以兼顧均衡發展，全年營收、獲利目標優於去年表現。

林子暘說，錼創-KY現有營收來源包括市佔率9成以上的CoC（Chip on Carrier，晶片暫存基板製程），還有技術服務（車用顯示器場域驗證、元宇宙顯示器合作開發、透明螢幕合作開發、室內看板合作開發），一站式解決方案的工程建置服務，以及有巨量轉移設備開發暨銷售。目前CoC業務穩定成長，技術服務量體更在擴大，國內2家客戶的工程建置進度也在軌道上，下半年還會有更多巨量轉移設備出貨。

林子暘提到，「客戶認同Micro LED是未來的技術」，錼創-KY正在攜手上下游夥伴，努力達成市場與產品端的共識，也就是「大幅縮短新技術滲透市場的時間」，終端應用包括無邊框大尺寸電視、透明車用、超高亮度穿戴型以及超薄可撓的MicroLED顯示器，現階段仍然看好生產成本在2030年將媲美OLED（有機發光二極體）。

美關稅影響不大 客戶無砍單

林子暘觀察，美國對等關稅對於公司的影響程度相當有限，旗下產品直接銷往美國市場營收比重低於3%，現已主動了解客戶受影響狀況，並共同協商應對，尚無因關稅因素出現的砍單狀況。後續將不斷管理成本控制和優化原物料供應鏈，以確定旗下產品競爭力，並密切觀察應變，持續關注市場變化且積極因應。

林子暘表示，因應地緣政治與部分客戶需求，公司大方向的產能佈局策略為「台灣+1、中國+1」，但是，由於中國仍然作為全球重要的市場之一，擁有最大的LCD（液晶顯示器）產能，以及逼近全球半數市佔的OLED出貨量，Micro LED的成長潛力也不容小覷，因此，錼創-KY除了擴大美國營運規模、擬定規劃設置產線，也會增加中國在地的製造能量。

中系Micro LED廠商搶市 雷聲大、雨點小

林子暘提到，儘管中國在Micro LED方面的佈局方向相當明確，不少中系廠商近期也相繼宣稱開出可觀產能，但是暫且不論良率如何，若要確實幫助客戶做出產品、完成信賴度測試，最終推向市場，依錼創-KY的經驗「需要1至2年」，「我不覺得做不出來啦，只是我覺得（他們）還有很多洞要踩。」

林子暘認為，等到中國製的Micro LED產品順利量產，公司也早已更進一步推進技術門檻，雙方之間會繼續存在相當程度的發展落差，錼創-KY需要不斷地攜手上下游夥伴，努力大幅縮短新技術滲透市場的時間，因此今年首季已完成27.74億元的籌資案，除了滿足營運周轉資金，短期也將用於將月產能從2000片提升至3000片，並預先投資8吋、12吋製程的設備機台，為下世代產品最好準備。

錼創-KY目前CoC業務穩定成長，技術服務量體更在擴大，國內2家客戶的工程建置進度也在軌道上，下半年還會有更多巨量轉移設備出貨。（記者方韋傑攝）錼創-KY目前CoC業務穩定成長，技術服務量體更在擴大，國內2家客戶的工程建置進度也在軌道上，下半年還會有更多巨量轉移設備出貨。（記者方韋傑攝）

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