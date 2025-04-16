名師解盤》吳裕良：對等關稅暫緩提供反彈契機 後續政策不確定性仍高

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

美國總統川普於4月9日宣布調整關稅政策，針對多國原定實施的對等關稅措施將延後90天執行，期間改為僅徵收10%關稅且立即生效。然而，美國對中國的貿易措施則顯著升級，川普公開譴責中國「漠視全球市場規則」，同步宣布將對中國商品的關稅稅率大幅調升至最高245%。此政策轉折雖帶動全球股市短期內強勁反彈，但由於對等關稅僅屬延後而非取消，市場預期第二季可能湧現搶先囤貨潮，此現象恐導致供應鏈失衡，進而衝擊下半年傳統銷售旺季的市場供需與產業表現。

而美國海關及邊境保護局後續也於4月11日發布公告，宣布將電腦、智慧手機、半導體等20項電子產品納入對等關稅豁免範圍，相關措施追溯至4月5日起生效。此次豁免涵蓋半導體製造設備、積體電路、消費電子等產品，旨在緩解美國供應鏈壓力。然而，美國商務部長指出，智慧手機、電腦及部分電子產品仍將面臨特定關稅，半導體產品也可能在一個月內被列入加徵清單，美國總統川普預計將於本週公布針對半導體關稅的具體政策，此舉將對全球科技股及臺灣半導體相關板塊的走勢造成新一輪衝擊。

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隨著美中貿易摩擦持續升溫，例如美國加強管制NVIDIA H20晶片出口至中國，以及中國航空公司暫停接收波音飛機等舉措，已開始衝擊相關供應鏈個股表現。台股雖在美國延後關稅措施的消息激勵下，從今年最低點17,392點強彈至最高20,024點，漲幅達15.13%，但後續美國關稅政策的不確定性仍高。全球半導體晶片龍頭於法說會前目標價頻遭外資券商下修，市場將放大檢視未來展望是否遭到關稅政策及貿易摩擦衝擊。今日（4月16日）加權指數自反彈高點回檔下跌至19,468點，跌幅達1.96%，成交量僅2852.34億元，顯示市場維持謹慎觀望態度。預期在關稅政策調整期間，台股仍將以區間震盪格局為主。

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