晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

名師解盤》吳裕良：對等關稅暫緩提供反彈契機 後續政策不確定性仍高

2025/04/16 16:22

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

美國總統川普於4月9日宣布調整關稅政策，針對多國原定實施的對等關稅措施將延後90天執行，期間改為僅徵收10%關稅且立即生效。然而，美國對中國的貿易措施則顯著升級，川普公開譴責中國「漠視全球市場規則」，同步宣布將對中國商品的關稅稅率大幅調升至最高245%。此政策轉折雖帶動全球股市短期內強勁反彈，但由於對等關稅僅屬延後而非取消，市場預期第二季可能湧現搶先囤貨潮，此現象恐導致供應鏈失衡，進而衝擊下半年傳統銷售旺季的市場供需與產業表現。

而美國海關及邊境保護局後續也於4月11日發布公告，宣布將電腦、智慧手機、半導體等20項電子產品納入對等關稅豁免範圍，相關措施追溯至4月5日起生效。此次豁免涵蓋半導體製造設備、積體電路、消費電子等產品，旨在緩解美國供應鏈壓力。然而，美國商務部長指出，智慧手機、電腦及部分電子產品仍將面臨特定關稅，半導體產品也可能在一個月內被列入加徵清單，美國總統川普預計將於本週公布針對半導體關稅的具體政策，此舉將對全球科技股及臺灣半導體相關板塊的走勢造成新一輪衝擊。

隨著美中貿易摩擦持續升溫，例如美國加強管制NVIDIA H20晶片出口至中國，以及中國航空公司暫停接收波音飛機等舉措，已開始衝擊相關供應鏈個股表現。台股雖在美國延後關稅措施的消息激勵下，從今年最低點17,392點強彈至最高20,024點，漲幅達15.13%，但後續美國關稅政策的不確定性仍高。全球半導體晶片龍頭於法說會前目標價頻遭外資券商下修，市場將放大檢視未來展望是否遭到關稅政策及貿易摩擦衝擊。今日（4月16日）加權指數自反彈高點回檔下跌至19,468點，跌幅達1.96%，成交量僅2852.34億元，顯示市場維持謹慎觀望態度。預期在關稅政策調整期間，台股仍將以區間震盪格局為主。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財