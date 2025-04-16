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日本抓住川普「痛點」！與美關稅談判「有很多牌」可打

2025/04/16 15:05

日本經濟再生擔任大臣赤澤亮正將於週三至週五訪問美國，展開進行為期三天的關稅會談。（法新社）日本經濟再生擔任大臣赤澤亮正將於週三至週五訪問美國，展開進行為期三天的關稅會談。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高級經濟顧問新浪剛史（Takeshi Niinami）表示，日本在與美國的關稅談判中「有很多牌」可打，包括美國總統川普最憂心的美國國債、對美國投資，以及軍事採購議題。

日本經濟再生擔任大臣赤澤亮正將於週三至週五訪問美國，展開進行為期三天的關稅會談，將與美國財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾進行討論。對此，日本首相高級經濟顧問新浪剛史（Takeshi Niinami）表示，日本在與美國的關稅談判中「有很多牌」可打。

新浪剛史也是日本飲料製造商三得利控股的董事長兼首席執行長，他在接受CNBC Squawk Box Asia節目採訪時表示，他對貿易談判持謹慎樂觀的態度。

他指出，日本一直是美國最大的外國投資者，也是美國國債最大的外國持有者。他說：「我們知道川普總統對債券市場非常擔憂」。

日本持有約1.1兆美元的美國國債，川普表示，上週債券市場的拋售是他改變「互惠」關稅政策的原因之一。

由於猜測日本或中國等外國主要持有者正在拋售美國債券，因此從4月8日起，美國債券殖利率飆升至4.5%以上。債券價格與收益率成反比，收益率上升可能意味著美國抵押貸款利率上升。

新浪剛史表示，日本應該談論更多在美國投資的機會，並將繼續持有大量美國國債。

他也表示，雖然在目前情況下，日本在美國投資並不理想，但他承認美國的生產力遠高於其他國家，這使得美國市場具有吸引力。他說：「我認為我們不喜歡美國目前的計劃，但我們希望繼續在美國投資。」

新浪稱，東京可能採取的另一個措施是與美國商談軍事採購事宜，目前東京正努力將國防開支提高到國內生產毛額（GDP）2%。

日本和美國有著深厚的軍事關係，日本自衛隊使用大量美國裝備，包括戰鬥機、直升機和一些小型武器。

川普曾對日本徵收24%的「互惠」關稅，但自4月9日起暫停徵收90天，基準關稅仍為10%。

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