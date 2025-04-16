美股再迎暴跌行情？美銀曝「1現象」 經理人30年來最悲觀

川普關稅衝擊，市場認為美股還沒跌完。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅衝擊，市場認為美股還沒跌完。美國銀行（美銀，BofA）發布最新調查，投資者對經濟前景的悲觀程度創30年來的最高，但基金經理的悲觀情緒尚未完全反映在資產配置中，意味著若無顯著的政策緩解，美股難以反彈，美股還要面臨進一步下跌風險。

《彭博》報導，美銀最近1次的月調查報告顯示，基金經理人對全球經濟看法相當悲觀，高達82%的基金經理人想要減持美股，打破這項調查的紀錄。

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以Michael Hartnett為首的分析師在報告中寫道，基金經理人對「宏觀形勢極度悲觀，但對市場尚未極度悲觀」。他們補充，「恐懼峰值」尚未反映在現金配置中，目前現金配置佔資產的4.8%，通常需要上升至6%才有落底的跡象。

美國貿易政策高度不確定，金融市場波動加劇，令股票投資者感到不安。受訪者4月份對美國股票為36%淨減持，而2月份為17%增持，為有史以來最大的兩個月降幅。

由於擔心川普總統的貿易戰將損害經濟成長，美國股市今年表現不佳，42% 的受訪者預估美國可能陷入衰退。

美銀策略師也預計，股市將在短期內保持低點，想要有大幅上漲，需要有大幅降低關稅、聯準會（Fed）大幅降息，或者良好的經濟數據出現。

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