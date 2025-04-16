搶在對等關稅90天豁免期拉貨 面板面臨客戶追單

友達今年展覽主題為「極視界．創無限 Beyond Vision．Create the Ultimate」展出突破顯示技術、尺寸與型態的多項創新產品（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普關稅政策反覆，友達（2409）董事長彭双浪與群創（3481）董座洪進揚今日都指出，因為有90天豁免期，目前客戶都趕著拉貨，惟面板廠認為這可能是短期現象，並擔心第三季需求提前，面板季節行循環可能遭到打破，長期可能因關稅影響終端需求。

彭双浪說，川普關稅政策每日都有變化，原本越南客戶暫停出貨，現在又恢復，老實說，「非常混亂」。原本預期今年面板將恢復傳統季節循環，現在也因為關稅出現變化。

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友達直接出貨到美國營收大約2億美元，若由客戶端推估受到美國關稅影響大約有12%。彭表示，正密切關注川普政策變化以及客戶應變。

彭進一步表示，企業經營最怕政策不確定性，這會影響到公司許多經營佈局。

群創在展場上大秀無限拼接、超高亮度、超高反射率、透明等卓越MicroLED顯示技術落地布局於多元應用。（記者陳梅英攝）

群創董事長洪進揚也說，這幾天關稅變化大，現在因為有90天豁免，客戶趕著拉貨，公司也以疫情期情的高規格調度供應鏈，設法滿足客戶需求。目前看來客戶需求超出預期，但是擔心第三季需求提前。

洪表示，群創銷往美洲的比重約8～10％，間接影響約10～15％。惟政經不確定性高，未來會評估適度調整。

Touch Taiwan 2025今年盛大開展，面板廠在顯示技術上都有大幅突破，今年展覽有三大亮點，包含首設「電子紙專區」、「「PLP面板級封裝專區」，以及面板廠佈局多年的Micro LED技術。

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