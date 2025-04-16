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中國小額包裹免稅額降至1千元？ 財長：納入考量

2025/04/16 10:50

立法院財政委員會邀請財政部長16日莊翠雲、經濟部、農業部及公平交易委員會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告。（記者廖振輝攝）立法院財政委員會邀請財政部長16日莊翠雲、經濟部、農業部及公平交易委員會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告。（記者廖振輝攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕目前進口小額包裹2000元以下免稅，民進黨立委郭國文上午質詢表示，中國電商也有傾銷問題，台灣進口小額包裹88.1%來自中港澳，有沒有可能將中國小額包裹免稅額降為1000元？對此，財政部長莊翠雲表示：「這個方向我們會納入一起考量。」

立法院財政委員會今邀集相關部會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，郭國文表示，中國啤酒低價傾銷，國內市場被侵占非常嚴重，台啤員工減少3至4成，「我們也是被害者」；中國電商也有傾銷問題，小額包裹中港澳占88.1%，將台灣消費市場內地化，影響我國製造業及消費市場。

郭國文詢問，小額包裹免稅額有沒有辦法「差別待遇化」，有傾銷問題的國家如中國，小額包裹免稅額降為1000元，沒有傾銷問題的國家維持2000元？對此，莊翠雲表示，國內產業確實會受影響，目前正在審慎評估中，「這方向我們會納入一起考慮」。

另，對於中國產品透過台灣洗產地，財政部強化3道防線並規劃4項精進措施，民進黨立委吳秉叡質詢表示，鼓勵檢舉不法是否考慮提供民眾獎金以增加誘因？財政部關務署長彭英偉表示，這部分會好好研議。財委會輪值召委、民進黨立委賴惠員則裁示，請財政部在研議2個月後提供相關報告。

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