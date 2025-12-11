全球搶挖台灣「護國神山」！紐時看羅唯仁案：川普讓台積電尷尬

台積電（2330）前資深副總羅唯仁退休後火速轉戰英特爾，引起台灣檢調以國安角度介入調查。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球對台灣先進晶片依賴，美國、中國、南韓、日本等國均投入巨資強化在地晶片產能，也頻延攬台灣工程師。台積電（2330）前資深副總羅唯仁退休後火速轉戰英特爾，引起台灣檢調以國安角度介入調查。《紐約時報》指出，看似正常的人才流動，背後牽動台灣半導體命脈的技術保護與美國晶片復興政策：一邊要求台積電赴美擴產，一邊又砸巨資扶植英特爾，讓台積電在全球供應鏈角力中陷入微妙而尷尬的位置。

英特爾表示，羅唯仁的轉職在高度競爭的產業中屬常態，然而台灣檢方卻認為可能涉及國家安全及技術外流風險，並於上月下旬正式展開調查。檢調單位搜除對羅唯仁的住居所執行搜索，並向法院聲請扣押股票、不動產經法院核准。

這是台灣檢方近期保護半導體產業技術機密的最新動作。台灣掌握全球多數先進製程晶片產能，從iPhone到汽車，都依賴台積電等業者供應，隨著各國加大力道扶植本土晶片廠，台灣政府也開始採取更強力的技術保護措施。

報導指出，這是台灣首次援引2022年修法將半導體技術機密納入國安保護範疇的規定進行偵辦。

12月2日，檢方在另1案件中起訴台積電供應商、日本設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron），指控其未能阻止前員工竊取台積電最先進製程的技術資訊。這是台灣首次以《國安法》起訴企業涉嫌晶片機密竊取案。

檢方強調，半導體技術是台灣產業命脈，一旦外流，將威脅台灣在全球的競爭力。

長期以來，台灣晶片製造的領先地位被視為對抗中國軍事壓力的「矽盾」。美中科技戰與疫情後供應鏈重組，更凸顯全球對台灣先進晶片的依賴，美國、中國、南韓、日本等國均投入巨資強化在地晶片產能，也頻頻延攬台灣工程師。

台灣法務部檢察官劉怡君表示，正因台灣在全球半導體產能中占有關鍵角色，維持競爭力至關重要，因此立法者才擴大國安法適用範圍。

隨著檢方展開國安偵查後，台積電也向羅唯仁提出民事訴訟。台積電指出，羅唯仁在離職面談時聲稱將投身學術機構，從未提及前往英特爾。

英特爾發言人則強調，公司嚴格禁止使用或轉移第三方機密資訊，針對羅唯仁相關指控「毫無根據」，並表示產業人才流動十分普遍。

東京威力科創也表示，並未發現公司指示前員工竊取台積電機密。

根據羅唯仁過去的訪談，他曾任職英特爾18年後加入台積電，曾主導2奈米以下製程的關鍵技術導入，包括EUV技術與「Nighthawk」特別研發小組的籌建，牽涉多項先進製程工程決策。

對台積電而言，這起案件更凸顯它與英特爾之間複雜的關係：既是競爭對手，也是客戶。台積電已為英特爾代工最先進晶片近10年，但美國川普政府如今投入89億美元（約新台幣2773億元），試圖協助英特爾重返美國本土先進製程，成為「美國國家隊」。

同時，川普政府施壓台積電擴大在美投資，台積電目前在亞利桑那州已有1座晶圓廠，並興建兩座新廠；今年3月更宣布將投資1000億美元（約新台幣3.1兆元） 擴建，在美總投資達1650億美元（約新台幣5.1兆元） 。

DGA-Albright Stonebridge Group合夥人Paul Triolo指出，台積電如今處境尷尬：

「台積電等於已成為美國的國家隊，但同時美國政府又在扶植英特爾，希望它能追上台積電。」

