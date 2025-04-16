槓上馬斯克！傳OpenAI考慮推出社群平台

知情人士表示，OpenAI正在考慮推出自家的社群平台。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，OpenAI正在考慮建立一個社群網路，與全球首富馬斯克（Elon Musk）的X以及Meta的Instagram競爭。

綜合外媒報導，這項計劃仍處於初期階段，但根據知情人士透露，這一平台預計將以聊天機器人ChatGPT的影像生成功能為基礎，透過平台讓用戶可以進行交流。

請繼續往下閱讀...

目前仍不清楚OpenAI會將新的社群網路作為獨立的應用程式發佈，或是整合到現有的ChatGPT當中。知情人士也透露，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）一直針對這項計劃，私下向外界徵詢意見。

今年3月，OpenAI推出最新的圖像生成工具，引發社群熱潮，更一度導致公司伺服器崩潰，這也再度讓ChatGPT成為當月全球下載次數最多的應用程式。

針對報導，OpenAI拒絕回應。

OpenAI推出社群網路可能進一步加劇奧特曼和馬斯克之間的競爭，馬斯克是OpenAI的共同創辦人之一，2015年成立時是非營利研究實驗室，隨著OpenAI試圖轉型為營利實體，奧特曼和馬斯克的糾紛逐漸浮出水面。

今年2月，馬斯克提出以974億美元（約新台幣3.17兆元）收購OpenAI，奧特曼隨後拒絕，並回應表示，如果馬斯克願意，OpenAI可以用97.4億美元（約新台幣3170.8億元）收購推特（Twitter，現稱X）。

進入社群媒體市場也將使OpenAI正面迎戰Meta，據報導，Meta計劃在即將推出的獨立AI助理應用程式當中增加社群動態的功能。幾個月前，首度傳出Meta正在研發1款AI應用程式時，奧特曼在X發文反擊，稱也許OpenAI將推出社群軟體。

擁有自家的社群媒體也將為OpenAI提供X和Meta已經擁有的即時數據，以幫助公司訓練他們的AI模型。馬斯克的Grok在搜尋結果中提供了來自X的內容，Meta則利用旗下龐大的用戶資料來訓練 Llama。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法