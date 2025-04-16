Touch Taiwan盛大開展！友達Micro LED技術大突破

友達研發全球最薄17.3 吋雙面透明 Micro LED 顯示器，可在同一螢幕之雙邊投射不同資訊，創造獨特的「透明化」互動；圖為即時翻譯交流應用情境（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕在2025年度Touch Taiwan顯示盛會中，友達集團以「極視界．創無限 Beyond Vision．Create the Ultimate」為主軸，強勢展現其在顯示科技、智慧移動及垂直應用場域的創新實力，透過先進Micro LED技術與AI整合應用，全面描繪未來智慧生活新藍圖。最大亮點為友達與品牌客戶研發全球最大單一模組42吋Micro LED顯示器拼接而成的127吋電視，顯示亮度高達1000nits，這也是友達首次攜手客戶展示市場實績。

在顯示技術方面，友達展示多項突破性成果，包括全球最大單一模組拼接Micro LED電視（127吋）、與三星合作無邊框Micro LED系列，以及全球最薄17.3吋雙面透明Micro LED顯示器，應用於航空、商業、居家等場域，提供沉浸式、互動式的未來顯示體驗。此外，友達亦關注AI與節能趨勢，推出具備隱藏式浮水印防窺功能的16吋顯示器，以及採用FSC技術的65吋8K節能顯示器，實現高畫質與低能耗兼具。

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智慧移動方面，友達與BHTC攜手打造Smart Cockpit 2025，展出透明化、大型化、可撓的Micro LED車用顯示方案，融合虛擬天幕、互動智慧窗、中控顯示等，結合AI即時互動，重塑車內人機介面體驗。BHTC也帶來具觸覺反饋的可折疊顯示器與高亮度AR抬頭顯示器，兼顧美學、安全與科技感。

在智慧場域應用方面，友達由子公司達擎領軍，布局零售、企業與醫療三大領域。零售方面透過AI人臉辨識、電子紙標籤與自助結帳系統，提升營運效率、減碳並優化顧客體驗。企業領域則展出結合Avocor與Rise Vision的互動顯示器與智能講台，支援遠距溝通與內容管理，建構高效協作環境。醫療方面推出SurgiEyes機器人手術即時3D解決方案與裸眼3D顯示器，已導入日本近30家醫療機構，強化醫療影像溝通與手術安全。

友達並於展覽期間舉辦「2025 AUO Talk」，分享Micro LED應用、藝術顯示、智慧零售等多項創新案例，展示其推動智慧場域與數位轉型的強大動能，開啟顯示科技引領生活革新的新時代。

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