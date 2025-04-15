微星切入美國製造 砸21億元買下加州工業城廠房

微星加入美國製造行列，宣布旗下美國全資子公司在加州工業城取得土地與廠房，以供後續營運需求所用。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電競筆電大廠微星（2377）加入美國製造行列，管理層今日重訊連發，宣布旗下美國全資子公司斥資6520.38萬美元（約新台幣21億1449.48億元）在加州工業城（City of Industry）取得土地10.41英畝與廠房19萬9820平方英呎，以供後續營運需求所用。

微星美國100%持股子公司MSI Computer Corp.今日通過現金增資案，新股發行總數為4125萬股，總金額達3300萬美元（約新台幣10億7069.47億元），每股面額為0.8美元（約新台幣25.94元）；而台灣總公司同時對於MSI Computer Corp.進行相同股數與金額的股權增資案，總持有股數達到4182萬5458股，累計金額為3346萬0366美元（約新台幣10億8508.62萬元）。

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微星表示，此次增資目的在於擴大美國子公司的營業規模，支應子公司在加州工業城向當地企業BPP SHIRAZ FULLERTON 1 LP購入土地與廠房的所需款項。在此之前，微星已於3月14日法說會中，預告近期將要公布美國新產線的設置事項，以應對美國總統川普祭出的關稅政策，此外，集團去年購入的桃園工業用地在今年動工之後，計劃在2027年投入使用。

微星認為，儘管旗下AI伺服器產品今年尚無法做出太多貢獻，預估在整體營收約佔3%至5%，但明年的成績可望進一步顯著優於今年，未來3到5年目標逐年成長50%至100%。為了應對強勁的伺服器業務發展需求，微星也規劃將伺服器部門400多名員工的規模擴大至500人以上。

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