日本大阪世博登場 航空旅行社大搶商機

2025年世界博覽會4月13日在日本大阪登場。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕2025年世界博覽會4月13日在日本大阪登場，看好世博帶動的旅遊商機，航空業者不僅新開神戶航線，旅行社也大推京阪神地區旅遊團，大搶世博商機。

日本大阪世界博覽會為期6個月，2025年日本國際博覽會協會世博會海外推廣部長吉村佐知子表示，今年大阪世博預計吸引全球2800萬人次參觀，其中預估非日本人達350萬人次，帶動商機達2.9兆日圓（約台幣6670億元）。

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因應日本大阪世界博覽會盛大舉辦，星宇航空4月18日起開航神戶航線，台北每週三班、台中每週七班直飛，4月18日神戶開航首日更增飛一班「台北-神戶」來回航班。長榮航空4月18日起開闢桃園-神戶航線， 4月18日至4月27日期間，提供每周四班的飛航服務，4月28日起調整為每周兩班。高雄-大阪航線自4月1日起增班，由每周7班增為11班。

神戶開航及日本大阪世界博覽會開幕，持續帶動京阪神地區旅遊熱潮，根據雄獅旅遊的觀察，4月相關團體銷售接近90%，5月銷售也已經達80%左右。雄獅表示，其中的世博旅遊團訴求「保證進入一展館」行程，帶動不少商機。

可樂旅遊作為大阪關西世博海外合作夥伴，近期發現門票銷量呈現倍數成長，同時帶動相關關西商品詢問度增加3倍，熱門出發日期主要落在暑假期間。

可樂進一步指出，已有不少企業獎勵旅遊希望將關西世博納入行程規畫之中，甚至還要求將關西世博的行程增加至2日以上，在關西世博正式開幕後，隨著話題及熱度提升，相關旅遊商品還能再迎來另一波銷售高峰。

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