青年求職不順 求助勞動部最高可領4.5萬元補助

勞動部將舉辦4場就業博覽會，預計提供5200個職缺。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據統計，85%的青年畢業後可以在3個月內找到工作，但若求職不順，可以向勞動部尋求幫助。勞動部提出的「初次尋職青年穩定就業計畫」，最高提供4萬5000元補助，本周起將持續舉辦56場校園徵才活動，提供7萬個職缺；5月至7月更將在宜蘭、屏東、彰化、臺南等地辦理4場就業博覽會，預計提供5200個職缺。

勞動部推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，畢業後待業3個月以上的青年，若參加計畫完成求職準備，每月可領取5000元尋職津貼，最高1萬5000元，加上成功就業滿90天後，可申請2萬元就業獎勵金，滿180天後再給予1萬元就業獎勵金，合計最高可獲得4萬5000元補助。

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要參與「初次尋職青年穩定就業計畫」，年齡區間需在15至29歲，畢業後90天尚未找到工作，第91天起可以登記提出協助。根據勞動部統計，去年逾2萬人報名「初次尋職青年穩定就業計畫」，最後有9862人符合資格，經完成求職、就業諮詢、職業輔導、推介就業等程序，最終有7333人獲得尋職津貼，5554人領取就業獎勵。

勞動部指出，為協助青年人就業，今年已與各大專校院合作，舉辦校園徵才活動，讓青年就近就能與廠商面對面了解職缺。自2月起，全臺預計舉辦94場徵才活動，釋出近21萬個職缺，近期4月16日至5月將舉辦56場，提供7萬個職缺。

此外，勞動部已於3月在新竹舉辦第一場就業博覽會，吸引1萬多人次參與，履歷投遞數超過2萬份，後續將於5月至7月間在宜蘭、屏東、彰化、臺南等地辦理4場就業博覽會，預計提供5200個職缺，歡迎有求職需求的青年朋友踴躍參加。

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