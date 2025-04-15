為何豁免電子產品關稅？川普曝因「他」一人救整個產業

日前川普政府突宣布手機、筆電和半導體晶片暫時免徵關稅。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前宣布智慧型手機、電腦和半導體等電子產品將暫時免徵對等關稅，讓仰賴中國製造iPhone的蘋果公司鬆一口氣。而川普14日也坦承，自己會這麼做是想幫蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook），庫克親自打電話來說服川普。

上周，川普政府突政策大轉彎，宣布手機、筆電和半導體晶片暫時免徵關稅，外媒報導指出，川普在和記者對話時承認，在與庫克直接對話後，在關稅問題上向蘋果做出了讓步，川普說「我和庫克談過話。我最近幫了他一個忙，幫了所有產業的忙，我不希望傷害任何人。」。

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川普週一在白宮接見來訪的薩爾瓦多總統，媒體問到關稅政策時，川普表示「聽好，我是很有彈性的人。我不會改變心意，但我很有彈性。」川普接著說「你不能明明前面有牆而硬走…有時候必須繞過它、從下面鑽，或是從上面爬過去。」接著川普自曝和庫克最近對關稅議題有過談話。

外媒指出，普政府宣布手機、電腦和晶片不受新關稅限制。蘋果是受川普關稅影響最大的公司之一，因為大部分的iPhone、iPad和MacBook都是在中國和其他亞洲國家生產。

蘋果大部分的關鍵進口產品都免關稅，華爾街分析師表示，此舉可以為蘋果節省數十億美元的成本。然而，政府官員週末警告稱，這些豁免是暫時的，未來幾週可能會改變。

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