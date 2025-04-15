名師解盤》容逸燊：指數量縮反彈 籌碼相對穩定

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

美國週末實施半導體豁免之後，馬上啟動232條款，對有國安疑慮的半導體調查，所以造成美股開高走低，蘋果盤中一度大漲7%，最終漲幅收斂只剩2%，輝達也是翻黑，未來可見，台廠去美國設廠的比率會逐漸增加，台股今日量縮反彈，上漲1.7%，成交量只有3000億元出頭，可見目前量縮反彈。

本波加權指數從高點下跌28%，融資減少幅度達35%，近期持續強力反彈，融資仍持續下減，可見籌碼相對穩定，包含外資期現貨作多台股，主要台幣短時間內，從33.2大幅度升值快8角，外資也積極回補亞洲股市，未來下半週即將有半導體關稅將出爐，以及台積電法說，外資在台積電法說之前，已經先行調降目標價，這次因為關稅影響，所以消息紛亂，台積電法說不至於下修今年獲利，目前本益比僅16倍，落在法說會過後，股價可穩住800元，短線應該有利空出盡機會，未來要注意，中美是不是會進入談判，以及台灣32%關稅會不會下降，長線來說，10%關稅對於低毛利率的傳統產業，壓力仍然是非常沉重，建議越往上反彈越保留現金，台股指數在20500至21000點，面臨巨大套牢壓力，目前指數仍在反彈進行過程當中，若見到單日量能出現4500億到5000億量能，可能是反彈波結束訊號。

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中小型股也從低檔跌深反彈，今天CPO、BBU和機器人族群都進行強力反彈，短線融資清乾淨後，籌碼乾淨，但OTC並非國安基金護盤標的，容易受國際利空衝擊，建議短線可當沖或隔日沖操作，中長線則建議，選擇受關稅較小，產業前景正向的中小型股，例如網通、軍工等產業。

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