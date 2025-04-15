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關稅大棒令川普政府挨告！5家美企控「總統越權」

2025/04/15 16:18

美媒報導，有5家美企控告川普總統「越權」，要求阻止關稅。（彭博）美媒報導，有5家美企控告川普總統「越權」，要求阻止關稅。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統關稅政策一再轉彎，令市場捉摸不定，日前已有企業和製造商開始感到疲憊不堪。《CNBC》報導，近日有5家美國企業起訴川普政府，要求阻止徵收關稅，稱貿易逆差並非緊急情況。訴狀稱，川普錯誤地聲稱美國與其他國家的貿易逆差構成緊急狀態，非法篡奪國會徵收關稅的權力。

據報導，美國企業指稱，川普認為的緊急情況「是他自己想像」，持續幾十年而沒有造成經濟損害的貿易逆差不是緊急情況，而這些貿易逆差也不構成不同尋常和非同尋常的威脅。

訴狀稱，「國會沒有授予總統任何這樣的權力」。而總統的法令援引的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未授權總統單方面在全球範圍內全面徵收關稅。

代表這些自營公司的自由司法中心（Liberty Justice Center）表示，川普對大多數國家的進口產品徵收至少10%的新關稅，並對其他幾十個國家徵收更高的關稅，這對全美各地的小企業造成毀滅性打擊。

自由司法中心指出，川普政府甚至對與美國沒有貿易逆差的國家徵收關稅，「進一步削弱政府行為的正當性」。

由於川普總統一再改變關稅政策，也令市場無所適從。DHL集團執行長託拜厄斯·邁耶表示，現今分銷企業和製造商在應對川普總統的大幅關稅舉措時，開始感到疲憊不堪。

邁耶接受彭博電視採訪時表示，即使川普總統宣布某件事，但2天後有可能再次改變。他認為，無論是否透過其他省錢措施來抵消損失，但川普總統提高關稅，都將「給美國消費者帶來額外負擔」。

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