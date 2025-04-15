半導體關稅將掀牌！川普對台灣晶片態度始末一次看

台積電3月宣布擴大美國投資，表示是為了客戶的需求，不過川普之後聲稱，台積電的投資是因為他們不想繳納關稅。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）關稅政策不斷轉彎，針對與台灣最相關的半導體晶片產業，川普態度也是反反覆覆。早在美國總統大選競選期間，川普就指責台灣「奪走美國晶片產業」，上任後更頻頻針對台灣晶片產業發表強硬言論，而在台積電擴大美國投資後，川普對台灣晶片產業的態度，一度從先前的批評轉為讚揚，並將責任歸咎於過去的美國政策，雖然在「對等關稅」中，半導體晶片得到豁免，但川普上週日（13日）又表示，將在未來一週宣布針對半導體的特定產業關稅稅率，讓投資人霧裡看花。

川普最初對台灣半導體晶片產業批評，是在2023年7月接受《福斯新聞》（Fox News）專訪時，川普直指台灣「搶走美國晶片生意」，並表示美國過去製造自己的晶片，如今「90%的晶片都是台灣做的」，坦言「我們應該阻止他們、向他們課稅、向他們徵收關稅。」

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而到了2024年7月時，川普接受《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪，重申了他對台灣在晶片產業的看法，​認為台灣搶走晶片生意，應向美國支付防務費用。

而在川普當選美國總統後不久，他依舊沒有改變看法，在2025年1月底對共和黨籍國會議員表示，他打算對輸入美國的一系列貨物課徵全面關稅，當中就包含半導體，川普還說台灣大約佔據了晶片業務的98%，強調「晶片製造業都跑去台灣」，希望這些產業回到美國，但不會像前總統拜登一樣用補助吸引這些產業回流。

到了3月，台積電宣布擴大美國投資，將再投資至少1000億美元，興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠及1間主要研發團隊中心，台積電解釋背後原因，是為了客戶的需求，川普態度也變得較為柔和，表示「目前晶片大部分落在台灣手上，從我們手中奪走、偷走，我不怪他們，反而佩服他們，我要責怪的是坐視此事發生的人。」但川普後來在國會聯席會議上發表演說則聲稱，台積電的投資是因為他們不想繳納關稅。

川普4月2日宣布對等關稅，台灣被課以32%的高稅率，不過電腦、智慧型手機及晶片等產品免適用「對等關稅」，但上路幾小時後，川普就宣布暫緩「對等關稅」90天，正當投資人鬆一口氣時，川普4月13日又表示，將在未來一週宣布針對半導體的特定產業關稅稅率，不過半導體產業的一些公司將有彈性處理空間。

川普未來是否會再次調整其關稅政策，仍有待觀察。

川普對台灣晶片產業課徵關稅的態度時序表

時間 事件／發言內容 2023年7月 接受《福斯新聞》訪問，首次指責台灣「奪走美國晶片產業」 用徵收關稅方式，敦促晶片製造業「回美國」 2024年7月 接受《彭博商業周刊》訪問，認為台灣應向美國支付防務費用。 重申台灣搶走晶片生意 2025年1月 向共和黨國會議員談話，公開說「晶片製造業都跑去台灣」 批評拜登CHIPS法案無效，主張用關稅逼迫赴美投資 2025年3月 台積電宣布擴大美國1000億美元投資後，川普態度軟化 川普稱責任在美國政策「放任產業外移」 2025年4月2日 宣布對台課徵32%對等關稅，但半導體產品排除在外 台灣表示遺憾，但未報復，改提擴大美國投資

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