義隆電狹AI技術攜手元太 搶佔全球電子書市場

義隆電董事長葉儀晧看好電子書市場未來發展。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕觸控IC廠義隆電（2458）攜手元太（8069）推出應用於電子書的最新觸控技術，透過AI（人工智慧）軌跡預測、雜訊抑制及低功耗技術，顯著提升產品性能與用戶體驗，強化市場競爭力。義隆電表示，近年來公司積極拓展電子書市場，成功取得全球前三大品牌中的 reMarkable、Kobo 等合作，並進攻中國品牌文石，採元太13.3吋彩色電子紙，已於近期量產出貨，為營運成長注入新動能。此次合作成果將於2025 Touch Taiwan系列展─智慧顯示展中展示。

義隆電指出，電子書市場持續穩健成長，除了傳統閱讀市場外，電子書應用亦迅速擴展至教育領域。義隆電除積極深耕國際市場，更攜手中國電子書品牌，擴大市場滲透率。憑藉強大的觸控技術、創新的AI應用與完整的電容式解決方案，義隆電將持續提升競爭力，並吸引更多品牌採用其技術方案，共同推動電子書市場的發展。

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義隆電表示，電容式解決方案具備比傳統電磁感應（EMR）更輕薄、高線性度、成本低與供應鏈完整等優勢，並支援多種主動筆協定，提供高達500Hz報點率（Report Rate），強化書寫流暢度。國際品牌reMarkable亦自電磁感應（EMR）轉向採用義隆電的電容式方案，彰顯其技術領先地位。

義隆電分析，公司的AI賦能觸控技術，重塑電子書書寫體驗，義隆電深耕AI技術，支援全系列觸控晶片。針對電容式主動筆應用，義隆電開發AI軌跡預測技術，有效降低電子書書寫延遲感，使觸控筆更貼近紙筆書寫的體驗。此技術可支援最大13.3吋電子書裝置，符合市場對大尺寸電子書的需求，為用戶帶來更流暢、精確的書寫體驗。

此外，隨著消費者擁有的3C裝置數量不斷增加，設備的續航力成為選購電子產品的重要考量。義隆電憑藉其低功耗技術領先業界，顯著提升電子書設備的電池續航表現，滿足市場需求。這項優勢進一步強化電子書品牌對義隆電子技術的黏著度，確保合作夥伴在高效能與長續航之間取得最佳平衡。

彩色電子書市場近年來備受關注，義隆電針對此趨勢，開發雜訊抑制技術，顯著降低螢幕刷新時的殘影與雜訊，為漫畫、小說、教科書及插畫等內容提供更高層次的閱讀體驗。此技術遠超業界標準，使義隆電在市場競爭中佔據顯著優勢，進一步鞏固其技術領導地位。

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