豐達科馬來西亞新廠啟用 總投資額上看13億元

豐達科馬來西亞新廠15日正式啟用。（取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕航太扣件製造廠豐達科（3004）位於馬來西亞新廠於15日正式啟用，豐達科指出，未來將持續擴廠、增購設備等，總投資額預估將超過4000萬美元（13億元新台幣）。

豐達科表示，為強化航太及汽車產業的全球生產布局，於2023年10月正式決議投資設廠於馬來西亞，專注於航太與汽車相關產品製造。

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豐達科新廠座落於馬來西亞森美蘭州芙蓉市，目前工廠土地面積約2萬平方公尺，建築面積約3500平方公尺，未來將陸續展開擴廠與設備增購計畫，總投資額預估將超過4000萬美元，成為豐達科全球重要的生產基地之一。

豐達科近年專注於製程技術升級，提升高附加價值航太零組件精密製造能力，迄今已累計超過8000項產品通過國際客戶認證，並獲美國奇異（GE）、普惠（P&W）、英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）及法國賽峰集團（Safran Group）等全球四大航太發動機製造商認可為合格供應商，提供其全面的扣件與精密加工解決方案。

豐達科將持續致力於為全球客戶提供高品質、可靠且多元的一站式航空扣件與精密加工解決方案，推動航太產業創新與發展。

豐達科馬來西亞新廠今啟用，由董事長蔡豐賜、總經理林威村共同主持，出席嘉賓包括馬來西亞投資發展局（MIDA）代表、森美蘭州政府代表。

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