晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

晶華董事長潘思亮：關稅影響「劇烈而短暫」第2季景氣會有點壓力

2025/04/15 15:55

晶華集團董事長潘思亮（左2）今天表示，美國啟動對等關稅，對製造業會造成比較大的壓力，高度不確定性也造成股市波動並衝擊消費信心，預期影響將是「劇烈而短暫」，頂多影響3個月。（晶華提供）晶華集團董事長潘思亮（左2）今天表示，美國啟動對等關稅，對製造業會造成比較大的壓力，高度不確定性也造成股市波動並衝擊消費信心，預期影響將是「劇烈而短暫」，頂多影響3個月。（晶華提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕晶華（2707）集團董事長潘思亮今天表示，美國啟動對等關稅，對製造業會造成比較大的壓力，高度不確定性也造成股市波動並衝擊消費信心，預期影響將是「劇烈而短暫」，頂多影響3個月，第2季、第3季景氣將會有「一點點壓力」。

晶華集團「晶泉丰旅Wellspring by Silks」品牌旗下第2個據點「北投晶泉丰旅」今天開幕，潘思亮表示，北投晶泉丰旅去年9月試營運以來，原本目標達到住房率6成、平均房價8000元，今年第1季住房率已突破7成、平均房價破萬元，「遠超乎我們預期」，接下來會持續提升餐飲。

談到川普對等關稅風暴，他認為，對中國的影響會非常非常的大，台灣也可能在變局中找到新的定位與機會，他形容，台灣如今在全球供應鏈中的角色「就像是科技業的香港」，若能適當佈局，可望左右逢源，持續深化與美國的供應鏈合作。

他並指出，過去多是美國內需支撐全球經濟，如今美方調整政策，反而是希望「其他的國家大家一起用他們的內需來撐這個消費」，台灣在這方面「是可以更好的」，服務業的內需產業需要調整。

目前景氣並不明朗，但是預估除了全面性的10%關稅以外，最終台灣可以找到有利的出路，第2、3季會有些壓力，但今年還是會不錯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財