晶華董事長潘思亮：關稅影響「劇烈而短暫」第2季景氣會有點壓力

晶華集團董事長潘思亮（左2）今天表示，美國啟動對等關稅，對製造業會造成比較大的壓力，高度不確定性也造成股市波動並衝擊消費信心，預期影響將是「劇烈而短暫」，頂多影響3個月。（晶華提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕晶華（2707）集團董事長潘思亮今天表示，美國啟動對等關稅，對製造業會造成比較大的壓力，高度不確定性也造成股市波動並衝擊消費信心，預期影響將是「劇烈而短暫」，頂多影響3個月，第2季、第3季景氣將會有「一點點壓力」。

晶華集團「晶泉丰旅Wellspring by Silks」品牌旗下第2個據點「北投晶泉丰旅」今天開幕，潘思亮表示，北投晶泉丰旅去年9月試營運以來，原本目標達到住房率6成、平均房價8000元，今年第1季住房率已突破7成、平均房價破萬元，「遠超乎我們預期」，接下來會持續提升餐飲。

請繼續往下閱讀...

談到川普對等關稅風暴，他認為，對中國的影響會非常非常的大，台灣也可能在變局中找到新的定位與機會，他形容，台灣如今在全球供應鏈中的角色「就像是科技業的香港」，若能適當佈局，可望左右逢源，持續深化與美國的供應鏈合作。

他並指出，過去多是美國內需支撐全球經濟，如今美方調整政策，反而是希望「其他的國家大家一起用他們的內需來撐這個消費」，台灣在這方面「是可以更好的」，服務業的內需產業需要調整。

目前景氣並不明朗，但是預估除了全面性的10%關稅以外，最終台灣可以找到有利的出路，第2、3季會有些壓力，但今年還是會不錯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法