台幣連7紅！飆升近2角收32.51元

新台幣連7紅！飆升近2角收32.51元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股殺尾盤，外資在集中市場賣超，不過國際美元續疲，投資人持續拋售美元以及投信海外投資款匯回，使台幣週一盤中狂飆2.57角，一度升破32.5元關卡，最後收在32.51元、勁揚1.95角，匯價連7紅，創近4個月新高，總成交量36.215億美元，為史上第六大量。

美國總統川普關稅政策反覆，讓市場無所適從，原本傳出電子產品可望豁免，之後川普卻又指稱這是假新聞，將針對半導體的產品個別課稅，使台股走勢震盪，早盤大漲300餘點，午後盤勢下殺，最終跌15.68點，收在19513.09點，成交值新台幣4614.8億元。三大法人合計賣超270.29億元，其中，外資賣超186.07億元。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價則升勢強勁，在美元持續疲軟下，台幣週一以32.66元、升值4.5分開出，開盤價即為今日最低價，最高升抵32.448元。

匯銀主管分析，這波台幣升勢凌厲除熱錢匯入買台股外，投信海外投資款匯回以及投資人拋售美元皆是推升台幣重要因素，且因美國財政部即將公佈匯率報告，央行近期阻升力道不大，頂多尾盤稍稍調節，預期在32.5元關卡升破後，下一步將有機會挑戰32.3元。

後市除緊盯川普關稅政策進展外，市場也關注美國聯準會官員本週公開活動中對於關稅、經濟、通膨、就業等議題看法以及美國零售銷售等多項經濟數據表現。

根據央行統計，美元指數在上週跌破100大關後，週一續跌0.15%、韓元狂飆1.17%最猛，新幣勁揚0.63%、台幣升值0.6%、人民幣升0.3%，唯獨日圓上週一度升抵142兑1美元，今日由高點滑落，下跌0.17%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法