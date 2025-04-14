中鋼因應美關稅不確定性 5月盤價開出平盤

中鋼今天表示，5月份的月盤產品以平盤開出。（資料照）

〔記者方韋傑、洪臣宏／綜合報導〕中鋼（2002）今天表示，由於美國關稅政策仍具不確定性，部分下游用戶尚持觀望態度，為穩定市場信心，針對5月份的月盤產品以平盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單，也將不斷關注政策發展，協助下游用鋼產業機動因應，最大程度地減輕美國關稅新政未明對下游產業的衝擊。

中鋼指出，美國川普總統宣布對等關稅政策，稅率遠高於市場預期，引發金融市場劇烈波動，衝擊供應鏈運作與經濟成長動能，雖其後宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，但市場對於後市發展仍存疑慮。

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台灣方面，主計總處原預估台灣今年經濟成長率達3.14%，倘若美國高關稅確實執行，初估台灣經濟成長率將降低約0.5%至1.5%，後續影響仍待觀察。

中鋼觀察市況，鋼鋁產品經美方豁免課徵對等關稅，鋼材關稅仍維持25%，而美國熱軋鋼捲出廠行情持穩，價格落在每公噸1000美元（約新台幣3萬2487元）以上，而歐洲鋼廠ArcelorMittal也在本月上旬宣布熱軋鋼捲漲價，每公噸上調20歐元（約新台幣740元）。

中鋼分析，國際鐵礦砂價格目前約為每公噸95美元至100美元（約新台幣3086元至3249元），煉焦煤價格則在175美元至185美元（約新台幣5686元至6010元）之間震盪。中國寶鋼5月平板類產品已開出平盤，越南台塑河靜熱軋新盤則是每公噸調漲3美元至5美元（約新台幣97元至162元），顯示亞洲鋼價維持平穩。

美國關稅政策仍具不確定性，部分下游用戶尚持觀望態度，中鋼會議中決議，持續關注政策發展，協助下游用鋼產業機動因應。考量美國關稅新政未明對下游產業的衝擊，為穩定市場信心，針對5月份月盤產品以平盤開出。

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