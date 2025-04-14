晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中鋼因應美關稅不確定性 5月盤價開出平盤

2025/04/14 14:39

中鋼今天表示，5月份的月盤產品以平盤開出。（資料照）中鋼今天表示，5月份的月盤產品以平盤開出。（資料照）

〔記者方韋傑、洪臣宏／綜合報導〕中鋼（2002）今天表示，由於美國關稅政策仍具不確定性，部分下游用戶尚持觀望態度，為穩定市場信心，針對5月份的月盤產品以平盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單，也將不斷關注政策發展，協助下游用鋼產業機動因應，最大程度地減輕美國關稅新政未明對下游產業的衝擊。

中鋼指出，美國川普總統宣布對等關稅政策，稅率遠高於市場預期，引發金融市場劇烈波動，衝擊供應鏈運作與經濟成長動能，雖其後宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，但市場對於後市發展仍存疑慮。

台灣方面，主計總處原預估台灣今年經濟成長率達3.14%，倘若美國高關稅確實執行，初估台灣經濟成長率將降低約0.5%至1.5%，後續影響仍待觀察。

中鋼觀察市況，鋼鋁產品經美方豁免課徵對等關稅，鋼材關稅仍維持25%，而美國熱軋鋼捲出廠行情持穩，價格落在每公噸1000美元（約新台幣3萬2487元）以上，而歐洲鋼廠ArcelorMittal也在本月上旬宣布熱軋鋼捲漲價，每公噸上調20歐元（約新台幣740元）。

中鋼分析，國際鐵礦砂價格目前約為每公噸95美元至100美元（約新台幣3086元至3249元），煉焦煤價格則在175美元至185美元（約新台幣5686元至6010元）之間震盪。中國寶鋼5月平板類產品已開出平盤，越南台塑河靜熱軋新盤則是每公噸調漲3美元至5美元（約新台幣97元至162元），顯示亞洲鋼價維持平穩。

美國關稅政策仍具不確定性，部分下游用戶尚持觀望態度，中鋼會議中決議，持續關注政策發展，協助下游用鋼產業機動因應。考量美國關稅新政未明對下游產業的衝擊，為穩定市場信心，針對5月份月盤產品以平盤開出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財