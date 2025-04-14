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台越嚴打洗產地堵中國生路！中官媒放話威脅不准向美遞投名狀

2025/04/14 14:46

台灣及越南等國祭出措施，嚴防中國洗產地。示意圖。（彭博）台灣及越南等國祭出措施，嚴防中國洗產地。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對中國課徵145%關稅後，為避免淪為中國洗產地幫兇遭美課徵重稅，台灣及越南都嚴打中國洗產地，北京好著急，中國國家主席習近平今（14日）起出訪越南、馬來西亞、柬埔寨，試圖聯手他國反擊美國關稅。中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文放話，中國正在團結維護國際貿易「公平正義」的力量，「如果誰拿著中國的利益去給美國當投名狀，中國絕不答應」，形同威脅各國。

美國2日宣布對等關稅後，川普9日宣布除中國外，其餘國家暫緩90天實施，期間只課徵10%的基準關稅。

目前台灣與越南等國正與美國就對等關稅進行談判，尤其越南遭美國課46%對等關稅，這項政策雖暫緩實施，仍對越南造成極大壓力。為防杜中國洗產地、出口低價傾銷貨品規避美國加徵關稅，路透近日披露，越南準備打擊經其領土運往美國的中國商品，並將加強管制對中國出口敏感產品。

至於台美關稅談判進度部分，行政院長卓榮泰說，台美雙方已啟動正式談判，就對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制等多項議題充分交換意見。

卓榮泰也強調，世界局勢動盪之大前所未見，但我們已走在正確的道路上，不再面向中國，而是面對太平洋、走向全世界；政府絕不允許台灣為中國「洗產地」，MIT就是MIT、沒有MIC，一定要擦亮招牌、打擊冒牌，增加對美談判利基，讓世界相信我們能防衛國防、也能保護經濟安全。

美中關稅戰持續延燒，中國國家主席習近平14日抵達越南進行國是訪問。（路透）美中關稅戰持續延燒，中國國家主席習近平14日抵達越南進行國是訪問。（路透）

鑒於越南及台灣等國積極防杜中國洗產地規避美國關稅，中國開始聯手他國希望反擊美國對等關稅。中國國家主席習近平今（14日）起出訪越南、馬來西亞、柬埔寨等東南亞3國，傳出將簽署多項協議。出訪前夕，習還在越媒發表署名文章，強調貿易戰不會有贏家。

與此同時，中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」也發文指出，這幾天，（中國）商務部部長王文濤密集與各方溝通，這些溝通中，都談了應對美國所謂「對等」關稅。接下來，中方還會與更多國家一道，就應對美加徵對等關稅進行溝通，加強合作。

報導宣稱，王文濤連日來的溝通傳遞兩個訊號，一是中國正在團結維護「國際貿易公平正義」的力量。美國掀起單邊的貿易戰，中國要做的，就是團結一切能團結的力量，不只是東盟，不只歐盟。

二是中方的態度很明確，其他國家不管是反制美國還是和美國談判，都是各國的主權事務，中方沒有任何意見。但如果誰拿著中國的利益去給美國當投名狀，中國絕不答應。

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