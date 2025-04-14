中國對法人及大戶祭限賣令 每日賣股上限5000萬人民幣

全面應戰！中國已對對沖基金、大型散戶祭每日淨股票出售量設置了限制，每日賣股上限5000萬人民幣（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美大貿易戰不斷升級，中國為了穩定股市，據消息人士表示，中國證券交易所已對對沖基金和大型散戶投資者的每日淨股票出售量設置了限制，每日淨賣出上限為5000萬人民幣，若違規者帳戶將被暫停。

上海和深圳證券交易所尚未回應路透社的置評請求。

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報導指出，4位消息人士表示，中國證交所已對對沖基金和大型散戶投資者的每日淨股票出售量設置了限制。

2位投資者消息人士稱，個人對沖基金和大型散戶投資者的每日淨賣出限額已設定為5000萬元人民幣（約新台幣2.22億元），這透過券商的口頭警告來實施。

兩位券商消息人士稱，不遵守規定可能會導致交易帳戶，被發佈該指令的證券交易所暫停。

中國國家基金中央匯金已誓言增持股票，越來越多的上市公司正在回購股票，中國頂級券商也承諾在關稅上調和全球經濟衰退風險下穩定市場。

1位經紀商消息人士表示，這樣的限制是可以理解的，因為你不想違背國家意願。

根據路透社看到的上週四晚間發佈的通知，經紀公司已被要求密切監控私募基金和大型散戶客戶的交易。

通知稱，如果市場再次暴跌，投資者每日淨賣出限額5000萬元可能會進一步降低。

由於中美貿易戰不斷升級，美國總統川普對中國商品徵收了令人震驚的關稅，中國已採取一系列措施穩定國內股市。這些舉措在很大程度上保護了中國股市免受全球市場大規模拋售的影響。

北京上週五再次反擊，宣布12日起對美關稅稅率高至125%，中國表示，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將「不予理會」。

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