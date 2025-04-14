焦點股》世芯：私募案引進科技大咖 股價強彈

世芯決定再辦私募股引進策略性投資人，今日股價跳空開高轉強。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（特殊應用晶片）廠世芯-KY（3661）決定再辦私募，上限為1500張，由於世芯私募案主要是引進策略性投資人，市場猜測可能再次引進科技大咖，今日股價跳空開高，早盤大漲逾7%。

截至9:10分左右，世芯股價大漲7.29%，暫報2280元、成交量約800張。

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世芯表示，因公司長期經營與業務發展需要，將選擇對公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於公司擴大業務市場，強化客戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，並能認同公司經營理念之策略性投資人。

世芯近年陸續以私募方式引進策略性投資人，前年6月緯創（3231）斥資約10億元取得69萬股世芯私募股，持股比0.94%，每股取得平均價格1448元；去年5月世芯大客戶美國亞馬遜（Amazon）亦參與世芯私募案，認購股數為22萬4537股，認購價格每股2382元；去年11月聯發科（2454）旗下聯發資本以每股1627元，斥資7億3215萬元，取得45萬股世芯私募股。

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