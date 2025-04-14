美對等關稅暫緩 電子產品將個別徵收 杜奕瑾提4建議

川普日前雖宣布「對等關稅」暫緩90天，但美國商務部長盧特尼克週日在接受媒體採訪時指出，智慧型手機、電腦及其他一些電子產品，將面臨個別關稅。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上週宣布75國「對等關稅」暫緩90天，不過美國商務部長盧特尼克指出，包含智慧型手機、電腦和一些其他電子產品將單獨徵收關稅，對此台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾提出4點建議，強調這不僅是一次出口暫獲喘息的「利多」，更是產業與國家定位轉捩的「關鍵時刻」。

川普日前雖宣布「對等關稅」暫緩90天，但美國商務部長盧特尼克週日在接受媒體採訪時指出，智慧型手機、電腦及其他一些電子產品，將面臨個別關稅，施加時間可能會與半導體關稅一同在約一個月後進行。

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杜奕瑾在臉書發文指出，美國商務部長指出，目前的豁免為「暫時性措施」，並明言未來可能將部分半導體、電子產品、製藥與汽車等項目納入《貿易擴展法》第232條款（Section 232）的國安審查範圍。這代表美國將對全球關鍵供應鏈展開更高標準的「安全溯源」調查，篩選出可信賴的夥伴，進一步排除風險較高的「紅色供應鏈」。

杜奕瑾強調，這對台灣而言，不僅是一次出口暫獲喘息的「利多」，更是產業與國家定位轉捩的「關鍵時刻」。他呼籲「我們不能心存僥倖，幻想模糊應對可繼續行得通；也不能誤判形勢，順應大國文攻武嚇或經濟戰敘事。今日的產業選擇，正是未來國安與經濟命運的前提」。

杜奕瑾直言，台灣應把握此機會，明確發表立場，他為此也提出4點建議，其一為強化與美方對口單位合作，建立信任產線與製程透明機制，確保台灣資通訊產業符合美方未來232條款下的「安全供應鏈」條件，穩固台美經貿與科技合作基礎。

其二為拒絕紅色供應鏈滲透，建立自主產品溯源標準與排除名單，防止中國成分「借殼進入」，保護台灣企業長遠競爭力與國際聲譽。

其三為推動產業內部升級與北美佈局，爭取在美墨加設廠、取得安全產地認證，減少貿易壁壘風險，並進一步強化台灣在全球供應鏈中的不可取代性。

其四為政府應統籌規劃「產業安全與韌性行動方案」，整合科技部、經濟部、國發會與資安單位力量，協助企業因應未來地緣科技與經貿規則的快速重塑。

杜奕瑾在文末也指出，參考越南迅速表態，在新的國際局勢中，「清楚立場」就是最大的保護傘，而「兩邊討好」已成過去式。他認為台灣若要繼續站穩全球科技戰略高地，必須建立在全球可信任基礎，在價值與利益上堅定選擇符合自由民主價值的安全合作路線，讓台灣成為未來AI時代全球安全供應鏈的最佳品牌。

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