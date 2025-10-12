反擊中國卡稀土！川普接連出重拳 放話直接「掐斷波音零件」

川普10日表示，作為華府回應中國限制稀土礦物出口的一部分，美國可能對波音的飛機零件實施出口管制。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國日前宣布大幅擴大稀土出口管制，引發美國總統川普（Donald Trump）不滿，不僅宣布11月起向中國課徵100%的新關稅反擊，川普更表示，美方正考慮對波音（BOEING）飛機零組件採取出口管制措施，這預計將對中國航空公司機隊的維修與運行產生不利影響。

《路透》報導，川普10月10日在白宮接受採訪時表示，作為華府回應中國限制稀土礦物出口的一部分，美國可能對波音的飛機零件實施出口管制。

報導指出，自今年1月就任以來，川普經常將波音作為推動他重塑全球貿易策略的工具。4月時，在與川普的貿易衝突中，北京曾命令中國的航空公司暫停接收波音新機交付。儘管如此，波音仍在川普出訪後，從多家外國航空公司獲得多筆大訂單。

當被問到美國可對哪些項目實施出口管制時，川普在白宮對記者表示「我們有很多選項，其中一個非常大的項目就是飛機。中國擁有大量波音飛機，他們需要零件，還有類似許多東西。」

《彭博》8月時就報導，波音正洽談向中國出售多達500架飛機，這將是川普首任期以來波音首次獲得中國的大額訂單。然而，即使這筆訂單告吹，波音受到的財務衝擊可能也不大，航太分析師Scott Hamilton表示「這對波音來說只是皮肉之傷。」

歷來，中國佔波音訂單量高達25%，但如今已降至不到5%。根據航空數據分析公司Cirium的資料，中國航空公司目前訂購至少222架波音飛機，現役波音飛機則有1855架。其中絕大多數訂單與服役機型為波音最暢銷的737單走道客機。

若美方禁運零件與出口，受影響的還包括美國奇異航太（GE Aerospace）、法國Safran合資的CFM國際（CFM International）公司。CFM生產波音737MAX引擎，GE則負責生產波音777和787客機引擎。

報導指出，中國近年大力扶植本土飛機製造商、中國商用飛機公司（COMAC）製造國產C919客機，其競爭對象為波音737系列客機與空巴A320客機。根據Cirium資料，中國客戶已訂購365架國產C919客機。

然而，美國對C919所需的西方零組件實施出口管制，已明顯拖慢該機型的生產。截至9月，中國商飛（COMAC）今年應交付給國內客戶的32架C919中，只交付了5架。

