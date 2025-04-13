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台中市有土地以地上權方式招商 定國骨科醫院得標正式啟用

2025/04/13 22:56

台中市府推動設定地上權招商政策，其中一家骨科醫院標下北屯區兩筆市有土地，今落成。（台中市府提供）台中市府推動設定地上權招商政策，其中一家骨科醫院標下北屯區兩筆市有土地，今落成。（台中市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市府推動市有非公用財產活化政策；由國內知名膝關節手術名醫醫師黃鐙樂投資設立的「定國骨科醫院」，今（13）日正式於水湳經貿園區落成啟用，總投資金額達2億元，建築規模為地上5層、地下1層，總樓地板面積約1000坪，今日舉辦落成典禮，財政局表示，未來將持續進行7筆市有非公用土地辦理設定地上權招商。

財政局表示，定國骨科醫院為市府推動設定地上權招商政策的成功案例之一，市府將北屯區兩筆市有土地以地上權方式公開招商，由黃鐙樂醫師得標後，在市府全力協助下，自簽約、動土、興建至核准開業歷時逾兩年，並於今年3月完成試營運，今日正式啟用，預計將創造50個就業機會。

財政局指出，市府積極推動市有非公用財產活化政策，並規定市有土地凡超過100坪不予出售，該標準較中央規定的國有地超過500坪不出售更為嚴格，藉由設定地上權方式強化市有資產的永續經營與有效管理，充分發揮公有土地資產價值。

財政局表示，市府近年推動設定地上權招商成效斐然，所釋出土地用途多元，涵蓋商場、商辦、商務旅館、幼兒園、企業總部及長照醫療機構等，後續將陸續釋出包括北屯區鑫新平段176地號、面積約1,150坪住宅區用地；北區錦村段67-7地號等5筆、總面積約2623坪原肉品市場商業區用地；以及文正段28-67地號、面積約1637坪原中央市場商業區用地等3宗土地，合計共7筆市有非公用土地辦理設定地上權招商。

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