美商務部長：豁免電子產品單獨徵收關稅 半導體恐1個月內開徵

美國商務部長盧特尼克表示，智慧型手機、電腦和一些其他電子產品將單獨徵收關稅，半導體也可能在一個月左右的時間內徵收關稅。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）週日在接受美國廣播公司《本週》節目採訪時表示，智慧型手機、電腦和一些其他電子產品將單獨徵收關稅，半導體也可能在一個月左右的時間內徵收關稅。

美國總統川普政府週五晚些時候批准對主要從中國進口的此類產品免徵高額關稅，這為蘋果等依賴進口產品的科技公司提供了重大利好。

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根據美國海關與邊境保護局（CBP）昨發布新公告，包括電腦、智慧型手機及半導體等產品可排除在對等關稅之外。

若從業者來看，智慧型手機納入豁免範圍，以中國為主要組裝地的蘋果將是最大受益者，關稅率可從119%降6%。伺服器製造商的輝達、戴爾、惠普、超微同樣受惠，平均關稅率從45%降至5%。豁免對象還包含了半導體製造設備，這對艾司摩爾、台積電、英特爾、德州儀器都是好消息，平均關稅率從19%降至1%。

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