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美國淪為不穩定新興市場？ 英媒諷這些敗象已現

2025/04/14 07:23

英媒指出，美國現在變成是不穩定的新興市場，美國將為川普的混亂付出市場代價。（路透）英媒指出，美國現在變成是不穩定的新興市場，美國將為川普的混亂付出市場代價。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普掀起對全球的關稅風暴，造成股匯市大跌、經濟衰退風險提高、通膨上升等衝擊，英國愛爾蘭時報引用金融時報分析指出，美國現在變成是不穩定的新興市場（EM），美國將為川普的混亂付出市場代價。

新興市場往往具有經濟不確定、政治腐敗、機構薄弱無法執行民主規範、暴力和社會兩極化等特徵。川普反覆無常的領導風格，讓人想起突然鬆開方向盤讓其他人不得不轉向的傢伙，這種風格現在正危及美國的貨幣和股市價值，就像其他同樣動盪的非例外政治經濟體的情況一樣。

正如研究公司GeoQuant的創始人兼聯合研究主管Mark Rosenberg指出，「我們現在看到，新興市場層面的政治風險與美元和標準普爾500指數之間存在強烈的負相關性」。

川普的個人行為確實發出許多類似新興市場的訊號。如果一位領導者身邊圍繞著一群經過絕對忠誠度審查的副手，還有什麼比這更令人難以接受的嗎？

領導階層越是受到個人崇拜，經濟結果就越是由統治者個人決定，他們可以肆無忌憚地給予和索取。制度越弱，統治者逃脫懲罰的可能性就越大。

川普還向盟友和對手發出經濟戰爭的威脅，甚至讓川普自己的政策團隊也難以跟上，這改變了人們對風險的看法。儘管川普給予許多國家90天的寬限期，可憐的美國貿易代表傑米森·格里爾 （Jamieson Greer） 卻在國會為關稅辯護。在未來的談判中，外界誰會認真對待他或川普內閣的任何成員？

即使股市享受大選後的「川普衝擊」，收益率仍然居高不下。債券，通常被視為避風港，在上週股市暴跌期間也被拋售。這一事實告訴我們，投資者出售風險較低的資產來應對其他地方的損失，並且也對美國及其未來的信任已經消失。

泛歐交易所執行長Stéphane Boujnah幾天前告訴法國國際廣播電台：「恐懼無處不在」； 「這個國家（美國）已經面目全非，我們正處於轉型時期。我們感到某種形式的哀悼，因為我們過去所熟知的美國，在很大程度上是一個主導國家，其價值觀和製度與歐洲相似，而現在，它更像是一個新興市場。」

報導最後指出，無論川普最後是否徵收高額關稅，即使中國做出讓步（不過，可能性不高）；或者最終全球貿易體系僅發生溫和轉變，但損害已經造成，對美國的信任也已經消失。

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