大阪世博台灣TECH WORLD館驚豔 日本網紅超推薦

2025大阪世博開幕，台灣「TECH WORLD館」受好評。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕2025日本大阪世界博覽會開幕，台灣以玉山數位科技株式會社名義打造「TECH WORLD館」參加。日本網紅達也（tatsuya_tokyo_taipei）在IG分享參觀台灣館的心得，他稱讚「TECH WORLD」是個能充分體驗台灣魅力的展館，結合最新科技打造的空間與演出，「真的讓人起雞皮疙瘩」，且每個樓層都有不同的體驗，不管大人小孩都能玩得超開心，「真的超推薦」。

2025日本大阪世界博覽會於12日開幕，「TECH WORLD館」」以「連結世界，共創未來美好生活」為主題，透過「生命」、「自然」、「未來」三個劇場闡述「人與人」、「人與自然」、「社會與社會」的「共好」理念，因為只有世界共好，人類的未來生活才有可能更好，同時三個劇場也結合導覽與沉浸式六感體驗，帶領觀眾體驗不同面向的未來生活情境。

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台灣「TECH WORLD館」將於4月22日舉行開館典禮，並邀請台灣知名現代舞團「雲門舞集」演出，以舞蹈詮釋科技與自然、人文之間的交會，做為開館典禮的開場表演。未來在展覽期間，「TECH WORLD館」也將不定期舉辦文化活動，邀請台灣藝文團體參與，透過藝文展演推動文化交流。

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