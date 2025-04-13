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全國新屋占比低 每42.5宅才有1新屋

2025/04/13 11:06

全國房屋稅籍住宅、1年內新屋占比僅2.35%。（記者徐義平攝）全國房屋稅籍住宅、1年內新屋占比僅2.35%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕1年內新屋占比僅2.35%、相當於每42.5宅才有1宅是新屋。根據內政部不動產資訊平台最新發布、去年第四季，全國屋齡5年內的房屋稅籍住宅約64.77萬宅、占比約6.91%，其中1年內新屋更僅有21.95萬宅，房產業者指出，現狀為30年老屋占比動輒55%，新屋占比更顯得落差懸殊。

房市專家何世昌表示，近兩年全國新屋完工數量達到十餘年來高峰，屋齡1年內新屋為數不少，但因總住宅存量基數不斷上升，已突破900萬宅，才使得新屋占比遭到壓縮。而此數據透露出老屋比率十分驚人，居住安全問題將是國人心頭之患。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新房子是在近幾年供給量才明顯增溫，不過分布狀況也不平均，尤其台北市因土地難取得，供給量少，反觀其它地區則是有大量重劃區供給，民眾也很習慣直接買新建案。

如果用老屋、新屋的數量比率來看，全國平均數是8倍，也就是老屋數量是新屋數量的整整8倍之多，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，若以該數值當指標，就會發現台北市高達22.8倍，呈現極端不合理，甚至比第2至4名的嘉義、台東、基隆大約落在15倍左右，還要高出許多，即便百年古都台南也只有6.9倍。

台北市老屋新屋比達22.8倍 極端落差

台灣本島老屋、新屋比率最接近的是新竹縣的3.5倍，而六都中最接近則是台中市的4.9倍。老屋比率越高，代表公共設施服務水準低下、公安風險集中、防災成本高，尤其對比缺乏重劃區供給量及高房價的畸形發展，更加深屋主擁地自重的心態，使問題積重難返。

黃舒衛認為，在土地利用逐漸不效率的發展下，如何以產業、交通、公共投資為配套，將人口、商業活動、建築開發有序向外疏散，恐怕是都更、危老牛步化的限制下，都市發展另一個解套策略。＃

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