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穩住台股！金管會：限空令繼續實施一週至4/18

2025/04/12 17:20

金管會表示，考量台股短期仍受國際股市波動連動影響，限空令繼續實施至18日。（資料照）金管會表示，考量台股短期仍受國際股市波動連動影響，限空令繼續實施至18日。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕穩台股！金管會今天表示，考量台股短期仍受國際股市波動連動影響，12 日下午宣布限空令繼續實施一週，包括「每日盤中借券賣出委託數量」、「最低融券保證金成數」及「放寬擔保品範圍」三項穩定市場措施，將延長實施至今年4月18日止。

金管會表示，考量國際股市受美國對等關稅措施影響大幅震盪走跌，在國際市場資訊未明朗及諸多重大不確定變數下，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，於4月6日宣布自4月7日至11日，採行調整每日盤中借券賣出委託數量不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之3%，及最低融券保證金成數為130%，並放寬抵繳信用交易應補繳差額擔保品範圍等措施。

金管會指出，台股近日反應連假國際股市巨幅下跌及後續國際政經因素，因此震盪較大。不過，金管會強調，上述股市穩定措施確實發揮預期效果，有效抑止投機性賣盤。雖然日前美國川普總統宣布暫緩實施對等關稅90天，且隨著美國政策的演變及更多資訊的揭露，國際股市及台灣股市歷經巨幅波動後，已漸暫趨穩定。

另外，觀察台股於國安基金宣布進場、外資轉為買超及上市櫃公司實施庫藏股大增等，雖顯示投資人信心已逐漸恢復，但美國關稅政策及國際各國的動向，短期內仍具有極大不確定性，未來台股恐仍受國際股市波動連動影響。為維持資本巿場的穩定，金管會於宣布3項穩定股市之暫行措施延長一週，實施至2025年4月18日止。

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