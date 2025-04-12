國產署推6宗長照地上權 4/24辦招商說明會

財政部國產署將推出6宗長照地上權，訂於4月24日舉辦招商說明會。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕配合中央政府推動長照政策，財政部辦理指定產業（長照）招標設定地上權，預計招標標的為新北市、雲林縣、高雄市、嘉義市各1宗，台中市2宗，合計6宗土地面積1.38公頃，土地使用分區為住宅區及鄉村區乙種建築用地，訂24日於國產署舉辦招商說明會。

國產署表示，考量長照機構基地區位需求，各標的皆鄰近醫院，區域設施資源豐富，生活機能成熟。新北市林口區土地距林口長庚醫院約4公里；台中市清水區、梧棲區2宗土地分別臨近臺61線、台灣大道，並鄰近童綜合醫院；雲林縣虎尾鎮土地距台大醫院雲林分院虎尾院區5公里；高雄市左營區土地鄰近高雄榮總醫院，交通便利公共設施完善；嘉義市土地距臺中榮總嘉義分院1.3公里，區位條件優質。

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國產署說明，各標的因應標的所在區域需求指定應設置長照機構類型，至少擇一布建，設置長照機構規模應符合「長期照顧服務機構設立標準」規定，剩餘空間可做複合式使用。

另，指定產業（長照）招標設定地上權首次招標投標人資格限長照機構財團法人及醫療財團法人等，本次修正放寬投標人資格，開放股份有限公司、財團法人、社團法人等，其團隊具有可經營長照機構資格法人者，均可投標，以擴大參與對象，且權利金底價以土地市價2成至7成計算，鼓勵異業合作提高民間興辦意願。

國產署表示，預計24日舉辦說明會，就指定產業（長照）招標設定地上權機制、招標條件、內容及招標標的予以說明，並廣蒐意見，以利後續公告招標。考量會議品質並利說明會進行，採報名制，各出席單位以2人為限，且不開放現場報名，有意參加者請於18日前填具報名表回傳。

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