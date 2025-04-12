中國對美關稅升至125％！道瓊大漲619點 台積電ADR強升3.94％

週五美股上漲。（路透資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華爾街歷經史上最動蕩一週，白宮週五表示，美國總統川普對中國尋求與美國達成協議持樂觀態度，加上各大銀行開啟第一季財報季，股市強勁上漲，道瓊工業指數上漲619.05點，漲幅1.56%，標普500指數上漲1.81%，那斯達克指數上漲2.06%，費城半導體指數漲幅2.51%，台積電ADR上漲3.94%，收在157.08美元。

綜合外媒報導，由於貿易政策的不確定性影響市場情緒，本週是華爾街有史以來最動盪的時期之一，被稱為「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（Vix），本週一度飆升至50以上，截至週五回落至37左右。

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川普政府對除中國以外的所有國家實施10%的普遍關稅稅率，白宮官員週四證實，對中國商品徵收145%的關稅。中國週五則採取報復措施，將對美國產品的關稅從84%提高至125%。中國財政部強硬表示，即使美國繼續提高關稅，也將不再具有經濟意義，並將成為世界經濟史上的一個笑話。

標普500指數本週上漲5.7%，創下2023年11月以來最佳單週表現。那斯達克指數本週上漲7.3%，為2022年11月以來的最佳表現。道瓊指數本週上漲近5%。

此外，最新的四月消費者信心數據比預期差。密西根大學消費者調查顯示，預期通膨水準也飆升至1981年以來的最高水準。

道瓊工業指數上漲619.05點或1.56%，收40212.71點。

那斯達克指數上漲337.14點或2.06%，收16724.46點。

S&P 500指數上漲95.31點或1.81%，收5363.36點。

費城半導體指數上漲97.61點或2.51%，收3990.90點。

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