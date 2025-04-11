川普1招嚇崩習？港媒爆關稅戰恐讓中國海外資產陷入風險

美中關稅戰升級，中國人行前顧問憂心中國海外資產陷入風險。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國情報機構曾在一份解密文件說，習的家族持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資，而且，中國外匯存底多數為美元資產，且持有美債規模達7608億美元（約台幣25兆），隨著美中關稅戰持續升級，中國人民銀行（央行）前顧問余永定擔憂這場衝突可能蔓延至中國的海外資產，他提醒北京應該做好準備，將潛在損失降至最低。

《南華早報》11日報導，中國人行前顧問、社會科學院委員余永定，對中國海外資產的安全表示嚴重擔憂，並敦促相關部門做好必要準備，以應對美國總統川普提高關稅，可能將世界兩大經濟體的競爭推向金融領域。

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余永定本週在北京一個論壇指出，美國將美元武器化，隨著貿易戰不斷升級，「我深切擔心衝突可能蔓延至中國的海外資產」。

余永定也對「海湖莊園協議」表示擔心，「海湖莊園協議」是現任美國經濟顧問委員會主席米倫去年年底提出的一項假設性報告，這份報告名為《重組全球貿易體系的使用者指南》，旨在透過美元貶值來重塑國際經濟和金融格局。

在《重組全球貿易體系的使用者指南》報告中，針對全球央行儲備管理者，要求其將持有的短期美國國債置換為100年期無息「世紀債券」。余認為，這相當於徹底違約，並對中國構成嚴重威脅。

他強調，我們（中國）應該做好準備，並採取具體措施，將未來的潛在損失降至最低。

報導提及，余永定一直主張中國減少持有美國公債，並建議北京對任何試圖利用中國海外資產對付中國的行為保持警惕，特別是在 2022 年 2 月莫斯科入侵烏克蘭並扣押俄羅斯資產之後。

根據資料，中國擁有3.2兆美元（約台幣105兆）的外匯存底，其中大部分被認為是美元資產，近年來中國持續減持美債，截至今年 1 月，持有的美債規模為 7608 億美元。近日美國公債持續遭到拋售，市場傳出習近平下令減持500億美元（約台幣1.6兆）的美債。

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