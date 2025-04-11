美中互槓關稅戰 孫明德：兩敗俱傷、台灣間接受害

美國政府宣布對中國輸美產品關稅已達145%，中國11日反擊，12日起對美關稅升至125%。（美聯社）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國與中國在關稅戰上互不相讓，互課高達100%以上的關稅。台經院景氣預測中心主任孫明德直言，「美中雙方是兩敗俱傷」，美國關稅將導致自己經濟衰退、物價上漲，中國為了回敬，結果將是外銷受挫、GDP成長下降，而台灣在其中也會受到間接傷害。

美國總統川普上週公布對台灣等國課徵高額關稅，過幾天又宣布政策大轉彎，高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅徵收10%的關稅，但對中國關稅即刻提高至145%，以回應中國對美國的報復措施；而中國稍早也宣布對美關稅提高至125%，美中貿易戰越演越烈。

請繼續往下閱讀...

在物價方面，孫明德分析，美國雖然已暫時將其他國家關稅降到10%，但對中國、墨西哥和加拿大仍採高關稅，以這些國家對美國的進口比重進行加權計算，美國平均關稅將從過去的2%左右提升到30%以上；而根據投行估算，美國關稅每提升10%，物價將上漲1個百分點，加劇美國的通膨。

在經濟成長方面，外界都在觀望這90天緩衝期，很多美國企業正在減少投資、消費者也縮減支出，因此根據經濟學人預估，美國今年可能陷入經濟衰退。

孫明德指出，對中國來說，關稅只要高到一個程度，美中雙方可能就沒有買賣，根據經濟學人的預測，中國GDP成長會受到至少1個百分點的衝擊。

談到對於台灣的影響，孫明德認為有兩方面：匯率戰、從中國轉銷美國的台灣產品受挫。他說，接下來中國可能會讓人民幣貶值，為的是把生產過剩的商品傾銷到其他國家，這將對台灣出口造成衝擊。

此外，台灣有很多中間財出口到中國，經過生產加工為最終商品再賣到美國，舉例來說，Apple手機就是從台灣出口晶片和零組件，在中國組裝成終端手機，如今Apple手機在高關稅下等同漲了一倍以上，一旦終端需求降低，台灣外銷的產品也會受到衝擊。也就是說，美中貿易戰下，台灣面臨一個尷尬處境：賣到中國組裝的產品，轉銷美國時都會受到傷害。

不過，美中關稅戰並非全是壞消息，孫明德認為，美國現在擺明和中國勢不兩立，以後會更依賴台灣廠商代工生產，也就是美中抗衡可能有助美台供應鏈更加緊密，對台商訂單有利，但因工廠不一定設在台灣，台灣未必直接獲益。

至於90天緩衝期後的台灣，孫明德提醒，「10%是低消，多的都算紅包」，最好的成果就是把關稅談到維持現在的10%，川普為了稅收不太可能再調降了。對台灣來說，10%至少沒有比競爭對手更高，已經是不幸中的大幸，接下來就是跟供應鏈上下游討論如何拆賬。

他預測，台灣很有可能談到10%的成果，只是可能要做出一些讓步，例如開放農產品和汽車、增加軍購和能源進口、台幣升值等等。因為台積電已經宣布擴大對美投資，美國也知道台灣口袋裡能掏的都掏了，太高的關稅反而變成美國人自己要買單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法